Şimdilerde 3 Saati Bulan Yerli Dizi Sürelerinin Nasıl Bu Hale Geldiğine Çok Şaşıracaksınız!
Şimdilerde 3 Saati Bulan Yerli Dizi Sürelerinin Nasıl Bu Hale Geldiğine Çok Şaşıracaksınız!
Yerli diziler henüz birkaç yıl önce 1-1,5 saat aralığında olurken şimdilerde özetinden tutun da hikayenin sakız gibi uzamasına kadar diziler 3 saati bulup geçebiliyor. Peki, yerli dizi süreleri nasıl bu kadar uzadı?
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Şu an Türk televizyonlarında yayınlanan yerli diziler 2,5-3 saati bulan devasa sürelere yayılırken bundan birkaç yıl önce durum çok farklıydı.
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2000'lerin başına kadar çoğu dizi 30-50 dakika aralığında olurken daha sonra bu süre 1 saat ile 1,5 saate kadar yükseldi. Peki yerli diziler nasıl bu hale geldi?
Tam bu noktada oklar Kurtlar Vadisi'nin eski yönetmeni Osman Sınav'a çevriliyor.
Kurtlar Vadisi'ni reytinglerde rakipleri Zerda ve Bir İstanbul Masalı'nın önüne geçirmek için uzun süre kafa yorduğunu anlatan Osman Sınav, dizi süresini uzattığı gibi bir de dizilerin önünde en az 50 dakika boyunca yayınlanan özet bölümü icat etmiş.
Verdiği röportajda Kurtlar Vadisi'ni 90 dakikaya çıkarıp önüne de 50 dakikalık özetini koyduğunu anlatan Osman Sınav böylece dizi ve özetinin reytinglerde aylarca 1. olduğunu anlatırken, yaptığı bu hamle şimdilerde katlanarak arttı ve dizi süreleri 3 saati buldu.
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