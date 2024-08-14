Görüş Bildir
Haberler
TV
MasterChef Çağlar'ın Çiğ Kalan Hamurunu Yiyemeyen Şeflerin Yorumu Güldürdü

MasterChef Çağlar'ın Çiğ Kalan Hamurunu Yiyemeyen Şeflerin Yorumu Güldürdü

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
14.08.2024 - 12:35

MasterChef Türkiye'de oynanan dokunulmazlık oyununda verilen Cannelloni'yi düzgün pişiremeyen Çağlar'ın hamuru çiğ kalınca şefler arasında ufak bir kriz çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

MasterChef Türkiye'de ana kadro oluşmasının ardından 2. haftanın ilk dokunulmazlığını Kırmızı takım aldı.

MasterChef Türkiye'de ana kadro oluşmasının ardından 2. haftanın ilk dokunulmazlığını Kırmızı takım aldı.

Kebap yarışında kaybeden Mavi takım, kişisel dokunulmazlık için bir İtalyan yemeği olan Cannelloni için kolları sıvarken, Çağlar'ın yemeğindeki alenen görünen sıkıntı büyük şaşkınlık yarattı.

Kebap yarışında kaybeden Mavi takım, kişisel dokunulmazlık için bir İtalyan yemeği olan Cannelloni için kolları sıvarken, Çağlar'ın yemeğindeki alenen görünen sıkıntı büyük şaşkınlık yarattı.

Hamurunu haşlamadan direkt servis eden Çağlar'ın çiğ yemeği Danilo Şef'i şoke ederken, diğer şefleri çağırıp hamurun halini gösterdi.

Hamurunu haşlamadan direkt servis eden Çağlar'ın çiğ yemeği Danilo Şef'i şoke ederken, diğer şefleri çağırıp hamurun halini gösterdi.

Çağlar'a "Bu yemek mideye yapışır. Ayıp olmasın ama yiyemeyeceğim" diyen Danilo Şef'in ardından Somer Şef'ten de yorum gelirken, Somer Şef "Ayıp olmasın diye öleceğiz yakında" sözlerini kullandı.

Çağlar'a "Bu yemek mideye yapışır. Ayıp olmasın ama yiyemeyeceğim" diyen Danilo Şef'in ardından Somer Şef'ten de yorum gelirken, Somer Şef "Ayıp olmasın diye öleceğiz yakında" sözlerini kullandı.

İşte o anlar:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın