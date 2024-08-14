MasterChef Çağlar'ın Çiğ Kalan Hamurunu Yiyemeyen Şeflerin Yorumu Güldürdü
MasterChef Çağlar'ın Çiğ Kalan Hamurunu Yiyemeyen Şeflerin Yorumu Güldürdü
MasterChef Türkiye'de oynanan dokunulmazlık oyununda verilen Cannelloni'yi düzgün pişiremeyen Çağlar'ın hamuru çiğ kalınca şefler arasında ufak bir kriz çıktı.
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MasterChef Türkiye'de ana kadro oluşmasının ardından 2. haftanın ilk dokunulmazlığını Kırmızı takım aldı.
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Kebap yarışında kaybeden Mavi takım, kişisel dokunulmazlık için bir İtalyan yemeği olan Cannelloni için kolları sıvarken, Çağlar'ın yemeğindeki alenen görünen sıkıntı büyük şaşkınlık yarattı.
Hamurunu haşlamadan direkt servis eden Çağlar'ın çiğ yemeği Danilo Şef'i şoke ederken, diğer şefleri çağırıp hamurun halini gösterdi.
Çağlar'a "Bu yemek mideye yapışır. Ayıp olmasın ama yiyemeyeceğim" diyen Danilo Şef'in ardından Somer Şef'ten de yorum gelirken, Somer Şef "Ayıp olmasın diye öleceğiz yakında" sözlerini kullandı.
İşte o anlar:
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