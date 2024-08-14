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O Bile Dayanamadı! MasterChef'in En Sessizinden Ayşe için Okkalı Sözler!

O Bile Dayanamadı! MasterChef'in En Sessizinden Ayşe için Okkalı Sözler!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
14.08.2024 - 09:57

MasterChef Türkiye'de dün akşam Deniz'in Ayşe'nin üstüne gittiği anlar gündem olmuştu. Ayşe geçtiğimiz haftadan bu yana takımı iyi yönetemediği sebebiyle eleştiri alıyor ancak artık yarışmanın en sessiz insanı bile dayanamadı. Ayşe'yi savunmak için yaptığı konuşma dikkat çekti.

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MasterChef'in bu seneki en dikkat çeken yarışmacılarından bir tanesi şüphesiz Ayşe oldu. Ayşe hem hikayesi hem de başarısı ile dikkatleri üzerine çekti.

MasterChef'in bu seneki en dikkat çeken yarışmacılarından bir tanesi şüphesiz Ayşe oldu. Ayşe hem hikayesi hem de başarısı ile dikkatleri üzerine çekti.

Ancak Ayşe'nin ekran başında her ne kadar seveni varsa yarışmada da rakibi var. İlk haftadan takım kaptanı olan Ayşe, yarışmacı arkadaşlarından başarısız olduğuna dair eleştiriler aldı.

Ancak Ayşe'nin ekran başında her ne kadar seveni varsa yarışmada da rakibi var. İlk haftadan takım kaptanı olan Ayşe, yarışmacı arkadaşlarından başarısız olduğuna dair eleştiriler aldı.

Hatta bu eleştirilerin dozu öyle çok arttı ki Ayşe'nin daha önce Deniz'le balkon konuşmasında ağladığını izledik. Dün de Deniz'le benzer bir diyalog oldu.

Hatta bu eleştirilerin dozu öyle çok arttı ki Ayşe'nin daha önce Deniz'le balkon konuşmasında ağladığını izledik. Dün de Deniz'le benzer bir diyalog oldu.

Deniz'in Ayşe'ye "Sus" diye çıkışması tepki çekti. Sosyal medya Ayşe'nin üzerine çok gidildiğini savunurken yarışmada da sesler yükseldi.

Deniz'in Ayşe'ye "Sus" diye çıkışması tepki çekti. Sosyal medya Ayşe'nin üzerine çok gidildiğini savunurken yarışmada da sesler yükseldi.

Ancak artık Ayşe eleştirilerine bir son verecek o söz Kerem'den geldi. Yarışmanın belki de en sessizi olan Kerem'in Ayşe konusunda artık dayanamadığı görüldü.

Ancak artık Ayşe eleştirilerine bir son verecek o söz Kerem'den geldi. Yarışmanın belki de en sessizi olan Kerem'in Ayşe konusunda artık dayanamadığı görüldü.
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