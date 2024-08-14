O Bile Dayanamadı! MasterChef'in En Sessizinden Ayşe için Okkalı Sözler!

MasterChef Türkiye'de dün akşam Deniz'in Ayşe'nin üstüne gittiği anlar gündem olmuştu. Ayşe geçtiğimiz haftadan bu yana takımı iyi yönetemediği sebebiyle eleştiri alıyor ancak artık yarışmanın en sessiz insanı bile dayanamadı. Ayşe'yi savunmak için yaptığı konuşma dikkat çekti.