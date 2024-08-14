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MasterChef'te Dün Beyza'ya Burun Kıvıranlara Galibiyet Sonrası Kapak Sesi Geldi!

MasterChef'te Dün Beyza'ya Burun Kıvıranlara Galibiyet Sonrası Kapak Sesi Geldi!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
14.08.2024 - 09:01

MasterChef'te ikinci haftanın takımları belirlenirken Semih Beyza'yı parmağı sakat olduğu için takımda istememişti. Ümmühan ise Fransa dan geldi Fransız yemeğini bile yapamaz, demişti. Beyza dün akşam nefis bir kebapla takımına galibiyet kazandırınca kapak sesi geldi.

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Herhafta olduğu gibi bu haftada MasterChef'in takımları belirlendi. Geçtiğimiz hafta yarışmadan Serhat elenmişti.

Herhafta olduğu gibi bu haftada MasterChef'in takımları belirlendi. Geçtiğimiz hafta yarışmadan Serhat elenmişti.

Bu haftanın kaptanları Nevzat ve Zeynep oldu. Zeynep kırmızı takıma Beyza'yı almak istedi ancak çatlak sesler çıktı.

Bu haftanın kaptanları Nevzat ve Zeynep oldu. Zeynep kırmızı takıma Beyza'yı almak istedi ancak çatlak sesler çıktı.

Semih Beyza'yı parmağı sakat olduğu için takımda istemedi. Ümmühan ise Fransa dan geldi Fransız yemeğini bile yapamaz, demişti.

Semih Beyza'yı parmağı sakat olduğu için takımda istemedi. Ümmühan ise Fransa dan geldi Fransız yemeğini bile yapamaz, demişti.

İlk yarışın ardından Beyza takımına galibiyet getiren isim oldu. Hem de yapamaz diyenlere rağmen Türk yemeklerinin hası olan kebap yaparak.

İlk yarışın ardından Beyza takımına galibiyet getiren isim oldu. Hem de yapamaz diyenlere rağmen Türk yemeklerinin hası olan kebap yaparak.

Sonrasında ise X'de kullanıcılar "Kapak olsun" minvalinde paylaşımlar yaparak Beyza'ya destek verdiler.

Sonrasında ise X'de kullanıcılar "Kapak olsun" minvalinde paylaşımlar yaparak Beyza'ya destek verdiler.
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