MasterChef'te Dün Beyza'ya Burun Kıvıranlara Galibiyet Sonrası Kapak Sesi Geldi!

MasterChef'te ikinci haftanın takımları belirlenirken Semih Beyza'yı parmağı sakat olduğu için takımda istememişti. Ümmühan ise Fransa dan geldi Fransız yemeğini bile yapamaz, demişti. Beyza dün akşam nefis bir kebapla takımına galibiyet kazandırınca kapak sesi geldi.