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MasterChef'te Türbanlı Yarışmacı ile Erkeklerin Sarılmasına "Namahrem" Diyen Kadın Tepki Çekti!

MasterChef'te Türbanlı Yarışmacı ile Erkeklerin Sarılmasına "Namahrem" Diyen Kadın Tepki Çekti!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
13.08.2024 - 12:37

MasterChef'teki türbanlı yarışmacı için 'Namahrem erkeklerle sarmaş dolaş ekran karşısına çıkarılıp şirin gösteriliyor' yorumu yapan kadın X'de tepki çekti.

Kaynak: https://x.com/sallamiyorumm/status/18...
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MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunun ikinci haftası başladı. Yarışmacılar hırsla mücadelelerine devam ederken sosyal medyadan da izleyenlerden yorum alıyorlar.

MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunun ikinci haftası başladı. Yarışmacılar hırsla mücadelelerine devam ederken sosyal medyadan da izleyenlerden yorum alıyorlar.

Ancak bu kez türbanlı yarışmacıya bir kullanıcı tepki çeken bir yorumda bulundu.

Ancak bu kez türbanlı yarışmacıya bir kullanıcı tepki çeken bir yorumda bulundu.

MasterChef Beyza'nın elemeyi geçtiğine sevinip arkadaşlarına sarıldığı anları paylaşan kadın, "Sözde kapalı kadın namahrem erkeklerle sarmaş dolaş ekran karşısına çıkarılıp şirin gösteriliyor" diye yorum yazdı.

MasterChef Beyza'nın elemeyi geçtiğine sevinip arkadaşlarına sarıldığı anları paylaşan kadın, "Sözde kapalı kadın namahrem erkeklerle sarmaş dolaş ekran karşısına çıkarılıp şirin gösteriliyor" diye yorum yazdı.

Kullanıcının bu yorumu X'de tepkilere neden oldu.

Kullanıcının bu yorumu X'de tepkilere neden oldu.

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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