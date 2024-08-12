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MasterChef Ümmühan'ı Meğer Yıllar Önce Başka Bir Yarışmada İzlemişiz!

MasterChef Ümmühan'ı Meğer Yıllar Önce Başka Bir Yarışmada İzlemişiz!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
12.08.2024 - 15:10

MasterChef'in ana kadrosunda yer alan Ümmühan Ünavcı meğer yıllar önce başka bir programda boy göstermiş. İşte o programdan anlar...

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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin final eleme turunu geçerek ana kadroya dahil olan yarışmacı Ümmühan Ünavcı başarısıyla dikkat çekmişti.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin final eleme turunu geçerek ana kadroya dahil olan yarışmacı Ümmühan Ünavcı başarısıyla dikkat çekmişti.

Yarışmacı şimdi ana kadroda yerini aldı ve yarışa hızla devam ediyor. Ancak Ümmühan'ı bir yerlerden tanıdığını düşünen varsa yanılmıyor.

Yarışmacı şimdi ana kadroda yerini aldı ve yarışa hızla devam ediyor. Ancak Ümmühan'ı bir yerlerden tanıdığını düşünen varsa yanılmıyor.

Meğer Ümmühan daha önce farklı bir yemek yarışmasında boy göstermiş ve performansı ile dikkat çekmiş.

Meğer Ümmühan daha önce farklı bir yemek yarışmasında boy göstermiş ve performansı ile dikkat çekmiş.

Kadir Ezildi'nin En Hamarat Benim yarışmasına konuk olan Ümmühan Ünavcı, yeniden gündem oldu.

Kadir Ezildi'nin En Hamarat Benim yarışmasına konuk olan Ümmühan Ünavcı, yeniden gündem oldu.

5 ay önceki bölüme 572. Bölüm' katılan Ümmühan'ın elinin marifetini orada da göstermiş.

5 ay önceki bölüme 572. Bölüm' katılan Ümmühan'ın elinin marifetini orada da göstermiş.

Bölümü izlemek için tıklayın.

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