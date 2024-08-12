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"Ümmü Gülsüm" Olayı ile Tanınan Nil Anka Çok Güzel Hareketler Taklidine Çok Sinirlendi!

"Ümmü Gülsüm" Olayı ile Tanınan Nil Anka Çok Güzel Hareketler Taklidine Çok Sinirlendi!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
12.08.2024 - 12:48

Bu Tarz Benim yarışmacısı Nil Anka, Çok Güzel Hareketler Bunlar'da yapılan taklidine çok kızdı. Dava açacağını söyleyerek sosyal medyadan ateş püskürdü.

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Yıllar önce Bu Tarz Benim yarışmasında yaşanan "Nil Anka mı diyeyim yoksa gerçek adını mı söylersin Ümmü Gülsüm?" olayı dillere pelesenk oldu.

Yıllar önce Bu Tarz Benim yarışmasında yaşanan "Nil Anka mı diyeyim yoksa gerçek adını mı söylersin Ümmü Gülsüm?" olayı dillere pelesenk oldu.

Sosyal medyada kullanıcıların goygoy radarına takılınca Çok Güzel Hareketler ekibi de boş durmadı.

Sosyal medyada kullanıcıların goygoy radarına takılınca Çok Güzel Hareketler ekibi de boş durmadı.

Kanal D ekranlarında "Nil Anka" temalı bir skeç yayınladılar. Skeç, Bu Tarz Benim'in olay olan yarışmacısının da dikkatini çekti.

Kanal D ekranlarında "Nil Anka" temalı bir skeç yayınladılar. Skeç, Bu Tarz Benim'in olay olan yarışmacısının da dikkatini çekti.

Daha önce sosyal medya goygoylarına olumlu tepki veren Nil Anka, Çok Güzel Hareketler'in o skeçine tepki gösterdi.

Daha önce sosyal medya goygoylarına olumlu tepki veren Nil Anka, Çok Güzel Hareketler'in o skeçine tepki gösterdi.

O sözlerin kadının kimliğine hakaret etmek için kullanıldığını söyleyen yarışmacı, "Yasal yollara başvuracağım" diye de ekledi.

O sözlerin kadının kimliğine hakaret etmek için kullanıldığını söyleyen yarışmacı, "Yasal yollara başvuracağım" diye de ekledi.
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İşte o skeç ve Nil Anka'nın paylaşımı:

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