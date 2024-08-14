Yeni Sezon Başlıyor: Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak Yayın Tarihi Belli Oldu!
Yeni Sezon Başlıyor: Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak Yayın Tarihi Belli Oldu!
Star TV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak'ın yeni sezon tarihi belli oldu.
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Geçtiğimiz sezon Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak, gündüz kuşağının favori işlerinden biri olmuştu.
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Hafta içi her gün yayınlanan program hayatına yeniden başlamak ve dönüştürmek isteyenlerin sesi olurken, yaz döneminde sezon finali yapmıştı.
Gündüz kuşağının sevilen ismi Zahide Yetiş'in sunduğu Yeniden Başlasak için sonunda yeni sezon ışığı göründü.
Star TV'nin yayınladığı yeni sezon tanıtımına göre Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak 19 Ağustos Pazartesi itibariyle hafta içi her gün 13.00'da canlı yayınla yayınlanacak.
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