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Bu Kadar Benzerlik Şov! Deha'da Aras Bulut İynemli'nin Çocukluğunu Oynayacak Minik Oyuncu!

Bu Kadar Benzerlik Şov! Deha'da Aras Bulut İynemli'nin Çocukluğunu Oynayacak Minik Oyuncu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
14.08.2024 - 09:38

Aras Bulut İynemli ve Ahsen Eroğlu'nun başrollerinde oynayacağı yeni dizide Deha'ya iki minik oyuncu katıldı. Dizide ikilinin çocukluklarını oynayacak ufaklıklar benzerlikleri ile pes, dedirtti.

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Aras Bulut İynemli, "Deha" adlı yeni televizyon dizisi ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Aras Bulut İynemli, "Deha" adlı yeni televizyon dizisi ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

İynemli, bu dizide babasıyla yaşadığı travmayı konu alan bir matematik dehasını canlandıracak. İynemli'nin bu yeni performansını Show TV ekranlarında izleyeceğiz.

İynemli, bu dizide babasıyla yaşadığı travmayı konu alan bir matematik dehasını canlandıracak. İynemli'nin bu yeni performansını Show TV ekranlarında izleyeceğiz.

Heyecanla beklenen dizinin başrolünde, Devrim Özkan'ın ardından Ahsen Eroğlu yer alacak.

Heyecanla beklenen dizinin başrolünde, Devrim Özkan'ın ardından Ahsen Eroğlu yer alacak.

İynemli ve Eroğlu'nun uyumlu partnerliği dikkat çekerken, dizinin çocukluk dönemlerini anlatan sahneleri de izleyicilerin ilgisini çekecek.

İynemli ve Eroğlu'nun uyumlu partnerliği dikkat çekerken, dizinin çocukluk dönemlerini anlatan sahneleri de izleyicilerin ilgisini çekecek.

Dizi, zaman zaman geçmişe dönüşler yaparak karakterlerin çocukluk hallerini anlatacak. Bu sahnelerde yer alacak minik oyuncuların, büyük oyunculara olan benzerlikleri ise şimdiden dikkatleri üzerine çekti.

Dizi, zaman zaman geçmişe dönüşler yaparak karakterlerin çocukluk hallerini anlatacak. Bu sahnelerde yer alacak minik oyuncuların, büyük oyunculara olan benzerlikleri ise şimdiden dikkatleri üzerine çekti.
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Dizinin oyuncu kadrosu, seyircinin beğenisini kazanacak gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Dizinin oyuncu kadrosu, seyircinin beğenisini kazanacak gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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