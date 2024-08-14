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Sandık Kokusu Kadrosuna Bomba Kadın Oyuncu Transferi!

Sandık Kokusu Kadrosuna Bomba Kadın Oyuncu Transferi!

Sandık Kokusu
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
14.08.2024 - 14:08

Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu'nun yeni sezon çalışmaları tam gaz devam ederken, Birsen Altuntaş yeni sezon için diziye dahil olan bomba kadın oyuncuyu açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
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Show TV'nin büyük risk alarak sezon ortasında yayınlamaya başladığı ve en çok izlenen dizilerinden biri haline gelen Sandık Kokusu, 2. sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.

Show TV'nin büyük risk alarak sezon ortasında yayınlamaya başladığı ve en çok izlenen dizilerinden biri haline gelen Sandık Kokusu, 2. sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.

Metin Akdülger'in kadrosundan ayrıldığı dizinin kadrosunda ciddi değişiklikler yaşanırken, Birsen Altuntaş yeni sezon için yapılan bomba transferi açıkladı.

Metin Akdülger'in kadrosundan ayrıldığı dizinin kadrosunda ciddi değişiklikler yaşanırken, Birsen Altuntaş yeni sezon için yapılan bomba transferi açıkladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni sezonda "Ayça" karakteri diziye dahil olurken, bu rol için anlaşılan isim herkesi şaşırttı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni sezonda "Ayça" karakteri diziye dahil olurken, bu rol için anlaşılan isim herkesi şaşırttı.

Sandık Kokusu kadrosuna dahil olan isim son dönemin en talep gören oyuncularından Biran Damla Yılmaz oldu.

Sandık Kokusu kadrosuna dahil olan isim son dönemin en talep gören oyuncularından Biran Damla Yılmaz oldu.

Bakalım Biran Damla Yılmaz'ın karakteri hikayeyi ne yönde etkileyecek?

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