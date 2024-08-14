Goygoycular Türk Dizi Tarihinin En Komik Sahnelerini Paylaştı!
Goygoycular Türk Dizi Tarihinin En Komik Sahnelerini Paylaştı!
Türk televizyonları dramından komedisine kadar her alanda enfes sahneleriyle sosyal medyayı ayaklandırıyor. X'te goygoycular da Türk dizi tarihinin bugüne kadar en komik sahnelerini paylaşmış. Bize de bunu derlemek düşer!
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Türk dizileri dramdan komediye ve hatta romantizme kadar her zaman en iyi işleri ortaya koyuyor.
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Ağlamaktan gözümüzde yaş bırakmayan ve gülmekten göbeğimizi çatlatan bu diziler tüm dünyada viral olmaya devam ederken, X kullanıcıları "Türk dizi tarihinin en komik sahneleri"ni paylaştı.
İşte o sahnelerden bazıları:
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