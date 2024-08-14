Son Olarak Masumlar Apartmanı'nda İzlediğimiz Melisa Şenolsun İddialı Diziyle Ekranlara Dönüyor!
Son Olarak Masumlar Apartmanı'nda İzlediğimiz Melisa Şenolsun İddialı Diziyle Ekranlara Dönüyor!
Son olarak Masumlar Apartmanı'nın ikinci sezonunda Rüya karakteriyle izlediğimiz Melisa Şenolsun, yeni sezonda NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Yeni sezonda TV ekranlarında 30'dan fazla dizinin yayın hayatına başlayacağını belirtmiştik.
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Sete çıkmaya başlayan dizilerin yanı sıra kadrosu henüz belirlenmeyen diziler de var.
O dizilerden biri olan Aşk, Evlilik, Boşanma dizisinde 3 başrolden biri belli oldu!
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kore yapımı “Love (ft. Marriage and Divorce)” dizisinden uyarlanacak dizide Naz karakterine güzel oyuncu Melisa Şenolsun hayat verecek.
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