Ay Noluyor Noluyor? Şampiyonlar Ligi Gibi Kadrosu Olan Kötü Kan'a Efsane Bir İsim Daha Katıldı!
Ay Noluyor Noluyor? Şampiyonlar Ligi Gibi Kadrosu Olan Kötü Kan'a Efsane Bir İsim Daha Katıldı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olarak görülen ve harika bir kadroya sahip olan Kötü Kan dizisine muhteşem bir isim daha dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan 35 yeni diziden biri de Kötü Kan!
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NOW'ın iddialı yapımlarından biri olan dizide birbirinden ünlü isimler yer alacak.
Dizide Ertan Saban, Damla Sönmez, Hüseyin Avni Danyal, Levent Ülgen, Savaş Özdemir gibi isimlerin rol aldığı diziye usta bir oyuncu daha katıldı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Zafer Algöz, Muzaffer karakterine hayat vermek üzere diziye dahil olacak.
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