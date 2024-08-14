Görüş Bildir
Haberler
TV
Kadrosundan Çıkarılmasa Şerbo'da Olamayacaktı: Sıla Türkoğlu'nun Son Anda İptal Olan Dizisi Ortaya Çıktı!

Kadrosundan Çıkarılmasa Şerbo'da Olamayacaktı: Sıla Türkoğlu'nun Son Anda İptal Olan Dizisi Ortaya Çıktı!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
14.08.2024 - 21:55

Kızılcık Şerbeti'nin güzel yıldızı Sıla Türkoğlu, katıldığı Givin Talks adlı YouTube programında çok istediği bir projenin kadrosundan son anda çıkarıldığını açıklamıştı. Ünlü oyuncunun kaderini değiştiren bu olayda bahsi geçen dizi ortaya çıktı!

Kaynak: TV Gündemi

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bünyenizde kaos eksiğiniz varsa bir bölümüyle kendinize geleceğiniz Kızılcık Şerbeti, yeni sezon hazırlıklarına başladı!

Bünyenizde kaos eksiğiniz varsa bir bölümüyle kendinize geleceğiniz Kızılcık Şerbeti, yeni sezon hazırlıklarına başladı!

Dizinin başrolü ve Fatih'i bularak tüm kaosun kaynağı olan Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu, dizinin kadrosuna katılışının travmatik bir olayla olduğunu açıklamıştı.

Dizinin başrolü ve Fatih'i bularak tüm kaosun kaynağı olan Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu, dizinin kadrosuna katılışının travmatik bir olayla olduğunu açıklamıştı.

Detaylar:

Güzel oyuncunun bahsettiği, son anda kadrosundan çıkarıldığı dizi ortaya çıktı!

Güzel oyuncunun bahsettiği, son anda kadrosundan çıkarıldığı dizi ortaya çıktı!

TV Gündemi hesabının iddiasına göre Duy Beni dizisinde Rabia Soytürk'ün canlandırdığı Ekim karakteri Sıla Türkoğlu'na teklif edilmiş.

TV Gündemi hesabının iddiasına göre Duy Beni dizisinde Rabia Soytürk'ün canlandırdığı Ekim karakteri Sıla Türkoğlu'na teklif edilmiş.

Yani bu dizinin kadrosundan son anda çıkarılması hem Rabia Soytürk'ün hem de kendisinin kaderini değiştirmiş!

Yani bu dizinin kadrosundan son anda çıkarılması hem Rabia Soytürk'ün hem de kendisinin kaderini değiştirmiş!

Siz bu son dakika değişikliği ve sebep olduğu durumlar için ne düşünüyorsunuz?

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın