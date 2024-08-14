Kadrosundan Çıkarılmasa Şerbo'da Olamayacaktı: Sıla Türkoğlu'nun Son Anda İptal Olan Dizisi Ortaya Çıktı!
Kadrosundan Çıkarılmasa Şerbo'da Olamayacaktı: Sıla Türkoğlu'nun Son Anda İptal Olan Dizisi Ortaya Çıktı!
Kızılcık Şerbeti'nin güzel yıldızı Sıla Türkoğlu, katıldığı Givin Talks adlı YouTube programında çok istediği bir projenin kadrosundan son anda çıkarıldığını açıklamıştı. Ünlü oyuncunun kaderini değiştiren bu olayda bahsi geçen dizi ortaya çıktı!
Kaynak: TV Gündemi
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Bünyenizde kaos eksiğiniz varsa bir bölümüyle kendinize geleceğiniz Kızılcık Şerbeti, yeni sezon hazırlıklarına başladı!
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Dizinin başrolü ve Fatih'i bularak tüm kaosun kaynağı olan Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu, dizinin kadrosuna katılışının travmatik bir olayla olduğunu açıklamıştı.
Güzel oyuncunun bahsettiği, son anda kadrosundan çıkarıldığı dizi ortaya çıktı!
TV Gündemi hesabının iddiasına göre Duy Beni dizisinde Rabia Soytürk'ün canlandırdığı Ekim karakteri Sıla Türkoğlu'na teklif edilmiş.
Yani bu dizinin kadrosundan son anda çıkarılması hem Rabia Soytürk'ün hem de kendisinin kaderini değiştirmiş!
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