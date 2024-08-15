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Beklenen An Geldi! Yalı Çapkını Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu

Beklenen An Geldi! Yalı Çapkını Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu

yalı çapkını
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
15.08.2024 - 12:43

Star TV'nin en sevilen dizilerinden Yalı Çapkını 3. sezon için geri sayım devam ederken, iddialı dizinin yeni sezon tarihi belli oldu.

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Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını, 3. sezonuyla yeni yayın döneminde ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını, 3. sezonuyla yeni yayın döneminde ekrana dönmeye hazırlanıyor.

İstemeyerek evlenip daha sonra birbirine aşık olan Ferit ve Seyran'ın etrafında dönen entrikaları televizyona taşıyan dizi ilk sezonuyla reytingleri alt üst ederken, ikinci sezonunda istediğini bulamamıştı.

İstemeyerek evlenip daha sonra birbirine aşık olan Ferit ve Seyran'ın etrafında dönen entrikaları televizyona taşıyan dizi ilk sezonuyla reytingleri alt üst ederken, ikinci sezonunda istediğini bulamamıştı.

Senarist değişiklikleri ve eski karakterlerin diziye geri dönmesiyle Yalı Çapkını 3. sezonu zor görür derken yeni sezon onayı hepimizi şaşırtırken, fenomen diziden 3. sezon tarihi geldi.

Senarist değişiklikleri ve eski karakterlerin diziye geri dönmesiyle Yalı Çapkını 3. sezonu zor görür derken yeni sezon onayı hepimizi şaşırtırken, fenomen diziden 3. sezon tarihi geldi.

Kulislerde dolaşan bilgiye göre Yalı Çapkını 3. sezonu Eylül ayının 2. haftası yayınlanacak. Yani 13 Eylül Cuma gününe denk geliyor!

Kulislerde dolaşan bilgiye göre Yalı Çapkını 3. sezonu Eylül ayının 2. haftası yayınlanacak. Yani 13 Eylül Cuma gününe denk geliyor!

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