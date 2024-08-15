Bir Kızılcık Şerbeti Hayranının Sıla Türkoğlu'nun Oynadığı Doğa ile İlgili Anısı Güldürdü!
Bir Kızılcık Şerbeti Hayranının Sıla Türkoğlu'nun Oynadığı Doğa ile İlgili Anısı Güldürdü!
Kızılcık Şerbeti seyircisinin en çok sevdiği karakterlerden biri şüphesiz Doğa! Sıla Türkoğlu'nun oyunculuk başarısını gören bir dizi hayranı yaşadığı bir anıyı paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'nin sevilmeyen çok karakteri var. Saymakla bitmez: Görkem, Fatih, Pembe...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak en çok sevilen iki karakteri olabilir: Kıvılcım ve Doğa. Doğa masumiyeti ile açık ara diğer karakterleri de solluyor.
Sıla Türkoğlu'nun sosyal medyada gündem olmasının ardından bir Şerbo hayranı diziyi ilk izlediğinde yaşadığı anıyı anlattı.
Türkoğlu'nun başarılı oyunculuğunu vurgulamak isteyen izleyici, "Doğa'nın lohusalık dönemini öyle güzel oynadı ki gerçekten doğurdu falan sandık" yazdı.
Oyuncunun başarısı hepimizi ayakta alkışlattıracak türden! İşte izleyicinin paylaşımı👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın