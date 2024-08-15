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Bir Kızılcık Şerbeti Hayranının Sıla Türkoğlu'nun Oynadığı Doğa ile İlgili Anısı Güldürdü!

Bir Kızılcık Şerbeti Hayranının Sıla Türkoğlu'nun Oynadığı Doğa ile İlgili Anısı Güldürdü!

Kızılcık Şerbeti
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
15.08.2024 - 16:42

Kızılcık Şerbeti seyircisinin en çok sevdiği karakterlerden biri şüphesiz Doğa! Sıla Türkoğlu'nun oyunculuk başarısını gören bir dizi hayranı yaşadığı bir anıyı paylaştı.

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Kızılcık Şerbeti'nin sevilmeyen çok karakteri var. Saymakla bitmez: Görkem, Fatih, Pembe...

Kızılcık Şerbeti'nin sevilmeyen çok karakteri var. Saymakla bitmez: Görkem, Fatih, Pembe...

Ancak en çok sevilen iki karakteri olabilir: Kıvılcım ve Doğa. Doğa masumiyeti ile açık ara diğer karakterleri de solluyor.

Ancak en çok sevilen iki karakteri olabilir: Kıvılcım ve Doğa. Doğa masumiyeti ile açık ara diğer karakterleri de solluyor.

Sıla Türkoğlu'nun sosyal medyada gündem olmasının ardından bir Şerbo hayranı diziyi ilk izlediğinde yaşadığı anıyı anlattı.

Sıla Türkoğlu'nun sosyal medyada gündem olmasının ardından bir Şerbo hayranı diziyi ilk izlediğinde yaşadığı anıyı anlattı.

Türkoğlu'nun başarılı oyunculuğunu vurgulamak isteyen izleyici, "Doğa'nın lohusalık dönemini öyle güzel oynadı ki gerçekten doğurdu falan sandık" yazdı.

Türkoğlu'nun başarılı oyunculuğunu vurgulamak isteyen izleyici, "Doğa'nın lohusalık dönemini öyle güzel oynadı ki gerçekten doğurdu falan sandık" yazdı.

Oyuncunun başarısı hepimizi ayakta alkışlattıracak türden! İşte izleyicinin paylaşımı👇🏻

Oyuncunun başarısı hepimizi ayakta alkışlattıracak türden! İşte izleyicinin paylaşımı👇🏻
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