İlk ve Son Çekimleri Bitti: Ulaş Tuna Astepe ve Hazal Subaşı Gözyaşlarına Boğuldu!
İlk ve Son Çekimleri Bitti: Ulaş Tuna Astepe ve Hazal Subaşı Gözyaşlarına Boğuldu!
BluTV'nin sevilen dizisi 'İlk ve Son'un yeni sezon çekimleri bitti. Ekiple birlikte pasta kesip veda eden başrol oyuncuları Ulaş Tuna Astepe ve Hazal Subaşı gözyaşlarına boğuldu.
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Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Aslantepe, İlk ve Son dizisinde Hazal Subaşı ile partner oldu. Nilüfer ve Cihan karakterlerine hayat veren ikili birbirine çok yakıştırıldı.
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Heyecanla beklenen dizinin çekimleri son buldu. Çekimlerin ardından ekiple irlikte bir veda buluşması yapıldı.
Pasta kesip dizinin müjdesini izleyenlere veren başrol oyuncuları Ulaş Tuna Astepe ve Hazal Subaşı duygusal anlar yaşadı.
İşte o anlar:
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