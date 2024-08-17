AK Partili Ceren Tuncer’den Alpay Özalan’a Tebrik: "Gereğini Yaptı Kral"
AK Partili Ceren Tuncer’den Alpay Özalan’a Tebrik: "Gereğini Yaptı Kral"
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Dün Meclis’te TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın yaptığı konuşma sonrasında AK Parti vekilleri kürüsüyü işgal etmiş ve başta Alpay Özalan olmak üzere birçok vekil Şık’a saldırmıştı.
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Yaşanan kavga sonrasında DEP Parti Milletvekili Gülistan Koçyiğit’in kaşı açılmış ve Meclis’te kan akmıştı.
Büyük tepki çeken olaylar sonrasında Alpay Özalan’a partisi AK Parti’den “tebrik” geldi.
AK Parti Başkan Yardımcısı ve MKYK Üyesi Ceren Tuncer, Alpay Özalan için “Gereğini yaptı kral” paylaşımında bulundu.
Ceren Tuncer’in paylaşımı 👇
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AK Partili yönetici, daha öncesinde de kavganın edit yapılmış görüntülerini paylaşarak “Anlayana, anladığı dilden” ifadelerini kullandı.
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AK Partili yöneticinin şiddeti öven açıklamaları Twitter'da da çok konuşuldu 👇
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