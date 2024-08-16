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Meclis’te Can Atalay Oturumu Olaylı Başladı: AK Parti Vekilleri Ahmet Şık’ın Üstüne Yürüdü

Meclis’te Can Atalay Oturumu Olaylı Başladı: AK Parti Vekilleri Ahmet Şık’ın Üstüne Yürüdü

tbmm Can Atalay
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.08.2024 - 14:47 Son Güncelleme: 16.08.2024 - 15:17

TBMM’de bugün TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesinin iptali için Genel Kurul düzenleniyor. Kurul öncesi söz alarak kürsüye gelen Ahmet Şık’ın açıklamaları sonrasında tansiyon bir anda yükseldi. AK Parti vekilleri kürsüye yürüyerek Ahmet Şık’ı darp etmeye çalıştı.

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TBMM Genel Kurulu, TİP'ten Hatay milletvekili seçildikten sonra vekilliği düşürülen ve AYM kararına rağmen cezaevinde tutulan Gezi hükümlüsü Can Atalay'ın durumunu görüşmek için olağanüstü toplandı.

TBMM Genel Kurulu, TİP'ten Hatay milletvekili seçildikten sonra vekilliği düşürülen ve AYM kararına rağmen cezaevinde tutulan Gezi hükümlüsü Can Atalay'ın durumunu görüşmek için olağanüstü toplandı.

Kurulda söz alarak kürsüye gelen TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın, “Sizde haysiyet, onur yok” sözleri sonrasında ise gerginlik yaşandı.

Kurulda söz alarak kürsüye gelen TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın, “Sizde haysiyet, onur yok” sözleri sonrasında ise gerginlik yaşandı.

AK Partili vekilleri kürsüyü işgal ederek Ahmet Şık’ın üzerine yürüdü.

AK Partili vekilleri kürsüyü işgal ederek Ahmet Şık’ın üzerine yürüdü.

Ahmet Şık'ın açıklamaları 👇

Yaşanan gerginlik 👇

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Meclis'te yaşanan kavganın başka bir görüntüsü 👇

Yaşanan kavganın en net görüntüsü 👇

Gazeteci Canan Kaya, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit'in yaralandığı paylaştı.

Meclis görevlileri, yaşanan kavgası sonrasında akan kanları böyle temizledi 👇

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