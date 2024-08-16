Meclis’te Can Atalay Oturumu Olaylı Başladı: AK Parti Vekilleri Ahmet Şık’ın Üstüne Yürüdü
Meclis’te Can Atalay Oturumu Olaylı Başladı: AK Parti Vekilleri Ahmet Şık’ın Üstüne Yürüdü
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TBMM Genel Kurulu, TİP'ten Hatay milletvekili seçildikten sonra vekilliği düşürülen ve AYM kararına rağmen cezaevinde tutulan Gezi hükümlüsü Can Atalay'ın durumunu görüşmek için olağanüstü toplandı.
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Kurulda söz alarak kürsüye gelen TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın, “Sizde haysiyet, onur yok” sözleri sonrasında ise gerginlik yaşandı.
AK Partili vekilleri kürsüyü işgal ederek Ahmet Şık’ın üzerine yürüdü.
Ahmet Şık'ın açıklamaları 👇
Yaşanan gerginlik 👇
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Meclis'te yaşanan kavganın başka bir görüntüsü 👇
Yaşanan kavganın en net görüntüsü 👇
Gazeteci Canan Kaya, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit'in yaralandığı paylaştı.
Meclis görevlileri, yaşanan kavgası sonrasında akan kanları böyle temizledi 👇
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