Meclis Bahçesinde Milletvekili Kavgası: “Şerefsizlik Yapma”
Meclis Bahçesinde Milletvekili Kavgası: “Şerefsizlik Yapma”
DEM Parti Ağır Milletvekili Sırrı Sakık ile DSP İstanbul Milletvekili Önder Aksakal, Meclis bahçesinde kavga etti. İki taraf da birbirine ağır sözler söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
TBMM'deki 23 Nisan özel oturumunda söz alan Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Doğu ve Güneydoğu'daki bazı Dem Parti'li belediyelerde Türk bayrağı, İstiklal Marşı tartışmalarına tepki gösterdi.
DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık ise Aksakal’a tepkisini Meclis bahçesinde de sürdürdü. İki tarafın da birbirine ağır sözler söylediği tartışma telefon kamerasıyla kaydedildi.
İşte iki milletvekilinin yaşadığı kavga 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın