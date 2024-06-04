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Meclis’te Kavga: Kayyum Protestosunda Ortalık Karıştı

Meclis’te Kavga: Kayyum Protestosunda Ortalık Karıştı

AK Parti DEM Parti
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.06.2024 - 20:25

Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasını protesto eden DEM Parti milletvekilleri, Meclis’te nöbet tutmaya başlamıştı. 'Belediyeler bizimdir, gaspa izin vermeyeceğiz' yazılı pankart tutan DEM Partililer ile AK Parti milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

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Hakkari’nin DEM Partili Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden uzaklaştırılmış ve belediye kayyum atanmıştı.

Hakkari’nin DEM Partili Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden uzaklaştırılmış ve belediye kayyum atanmıştı.

DEM Parti milletvekilleri, kayyum kararını protesto etmek için Meclis Genel Kurulu’nda nöbet tutmaya başladı.

DEM Parti milletvekilleri, kayyum kararını protesto etmek için Meclis Genel Kurulu’nda nöbet tutmaya başladı.

DEM Parti Milletvekillerinin protestosu 👇

DEM Partili vekillerin protestosunda gerilim arttı ve AK Partili milletvekilleri ile kavga çıktı.

DEM Partili vekillerin protestosunda gerilim arttı ve AK Partili milletvekilleri ile kavga çıktı.

İbrahim Haskoloğlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı kavganın görüntüleri 👇

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