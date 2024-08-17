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Baba Evinden Ayrılan Gelinin Süsleri Gelin Başı Sektörüne Yeni Boyut Getirdi

Baba Evinden Ayrılan Gelinin Süsleri Gelin Başı Sektörüne Yeni Boyut Getirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
17.08.2024 - 11:58

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Kınalar ve düğünler çiftlerin en özel günlerinden olduğu için en gösterişli halleriyle bu anı ölümsüzleştirmek isteyebiliyorlar. Ancak bazen ipi ucu kaçabiliyor. Sosyal medyada paylaşılan bir gelin başına gelin birlikte bakalım.

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Baba evinde hazırlanan gelini aile yakınları özenle hazırladı.

Baba evinde hazırlanan gelini aile yakınları özenle hazırladı.

Gelin başına duvaktan sonra yılbaşı süsleri ve çiçekler eklendi.

Gelin başına duvaktan sonra yılbaşı süsleri ve çiçekler eklendi.

İşte o anlar 👇

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Spook

Türkmen yörük süslemeleri bunlar, yemi bir şey değil.

Duru Şimşek

500 yıllık süsleme günaydın onedio yörükler geleli çok oldu da...

tuse

Korkunç görünüyor, evde ne bulmuşlarsa koymuşlar kafasının üstüne de kız da dememiş mi bu ne saçmalık diye garip doğrusu. Yılbaşı süsü bile var başında 🥹