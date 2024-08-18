Çeyizlerine Aldıkları En Saçma Eşyaları Sergileyerek Güldüren Kişiler

Çeyiz toplarken birçok kişinin gerekli görüp aldığı, ama eve yerleştirdikten sonra “Ben bunu neden aldım?” diye kendine sorduğu eşyalar olabiliyor. Sosyal medyada bir kullanıcı, 'Kızlar, çeyizinize aldığınız en saçma şey ne?' diye bir soru yöneltti. Gelen yorumlar ''Yalnız değilmişiz'' dedirtti.