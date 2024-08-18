Çeyizlerine Aldıkları En Saçma Eşyaları Sergileyerek Güldüren Kişiler
Çeyizlerine Aldıkları En Saçma Eşyaları Sergileyerek Güldüren Kişiler
Çeyiz toplarken birçok kişinin gerekli görüp aldığı, ama eve yerleştirdikten sonra “Ben bunu neden aldım?” diye kendine sorduğu eşyalar olabiliyor. Sosyal medyada bir kullanıcı, 'Kızlar, çeyizinize aldığınız en saçma şey ne?' diye bir soru yöneltti. Gelen yorumlar ''Yalnız değilmişiz'' dedirtti.
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Çeyiz toplama süreci genellikle büyük bir heyecan ve hazırlık dönemidir. Bu dönemde bazen gerekli gereksiz her şeyi farketmeden alışveriş sepetinize doldurabilirsiniz. Tabii sonra eşyalarla baş başa kaldığınızda, bu gereksiz eşyaları neden aldığınız sorgulayabilirsiniz.
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Üzülmeyin yalnız değilsiniz. Bir Twitter kullanıcısı da kendi evine aldığı en saçma çeyizi paylaşarak benzer eşyaları alanlara şöyle bir soru yöneltti.👇
Birçok kişi de aldıkları benzer "saçma" görünen eşyaları paylaştı.👇
Kimi de çeyiz veya genel olarak eşya biriktirmeyi saçma bulduğunu dile getirdi.👇
İşte diğer yorumlar:
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