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Zekasal Durumlarını Tek Görsele Sığdırarak Mizahlarını Konuşturan Twitter Kullanıcıları

Zekasal Durumlarını Tek Görsele Sığdırarak Mizahlarını Konuşturan Twitter Kullanıcıları

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
19.08.2024 - 12:42

Ruh hallerini, aşk hayatlarını, ekonomik durumlarını sık sık tek görselle anlatan Twitter kullanıcıları, bu kez de zekasal durumlarını tek görsele sığdırdı. Bir kullanıcının ''Zekasal olarak nasılsınız?'' sorusuna yorum yağdı.

İzliyoruz 😂

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Mizahşörlerin akın ettiği paylaşım şöyle👇

Mizahşörlerin akın ettiği paylaşım şöyle👇
twitter.com

Yaratıcı.

Yaratıcı.
twitter.com

Duygu durumumuz ektedir.

Duygu durumumuz ektedir.
twitter.com

😂

👇

👇
twitter.com
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👇
twitter.com

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twitter.com

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👇
twitter.com

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twitter.com

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