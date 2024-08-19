Zekasal Durumlarını Tek Görsele Sığdırarak Mizahlarını Konuşturan Twitter Kullanıcıları

Ruh hallerini, aşk hayatlarını, ekonomik durumlarını sık sık tek görselle anlatan Twitter kullanıcıları, bu kez de zekasal durumlarını tek görsele sığdırdı. Bir kullanıcının ''Zekasal olarak nasılsınız?'' sorusuna yorum yağdı.

İzliyoruz 😂