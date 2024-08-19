“Sağlığa Yararlı Olduğunu Duydum” Diyerek Evinin Balkonunda Yetiştirdiği Kenevirleri Açıklamaya Çalışan Adam

Balkonunda kenevir yetiştiren Şahin adlı vatandaşın evine baskın yapan polisler aldıkları cevap karşısında ne diyeceklerini bilemedi. Şahin adlı vatandaş kenevirleri tedavi amaçlı yetiştirdiğini anlatmaya çalışıyordu.
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Babasının medikalci olduğunu söyleyen Şahin adlı vatandaş kendi rahatsızlığı için kenevirleri yetiştirdiğini dile getirdi.
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Balkon dolusu kenevirler karşısında polisler de şaşkınlık yaşadı.
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