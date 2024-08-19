“Sağlığa Yararlı Olduğunu Duydum” Diyerek Evinin Balkonunda Yetiştirdiği Kenevirleri Açıklamaya Çalışan Adam

Her Gün Yaptığı Hatalarına Pişman Olan Serdar Ortaç Yıllar İçindeki Değişimine Hüzünlendi!

Bir Türk, İskoç Bir Adama İskoç Erkeklerinin Neden Etek Giydiğini Sordu: "Cenazelerde ve Düğünlerde Giyiliyor"