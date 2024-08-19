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“Sağlığa Yararlı Olduğunu Duydum” Diyerek Evinin Balkonunda Yetiştirdiği Kenevirleri Açıklamaya Çalışan Adam

“Sağlığa Yararlı Olduğunu Duydum” Diyerek Evinin Balkonunda Yetiştirdiği Kenevirleri Açıklamaya Çalışan Adam

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
19.08.2024 - 11:21

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Balkonunda kenevir yetiştiren Şahin adlı vatandaşın evine baskın yapan polisler aldıkları cevap karşısında ne diyeceklerini bilemedi. Şahin adlı vatandaş kenevirleri tedavi amaçlı yetiştirdiğini anlatmaya çalışıyordu.

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Babasının medikalci olduğunu söyleyen Şahin adlı vatandaş kendi rahatsızlığı için kenevirleri yetiştirdiğini dile getirdi.

Babasının medikalci olduğunu söyleyen Şahin adlı vatandaş kendi rahatsızlığı için kenevirleri yetiştirdiğini dile getirdi.

Balkon dolusu kenevirler karşısında polisler de şaşkınlık yaşadı.

Balkon dolusu kenevirler karşısında polisler de şaşkınlık yaşadı.

İşte detaylar 👇

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