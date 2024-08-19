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Fenerbahçe’nin Yenilgisiyle Erkeklerin Üzülmesi Hakkında Konuşan Kadın: “Çok Mutlu Oluyorum”

Fenerbahçe’nin Yenilgisiyle Erkeklerin Üzülmesi Hakkında Konuşan Kadın: “Çok Mutlu Oluyorum”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
19.08.2024 - 10:09

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Sky Spor Instagram hesabı sokak röportajında bir kadına mikrofon uzattı. Öncelikle futboldan çok anlamadığını dile getiren kadın Fenerbahçe’nin yenilgileriyle birlikte birçok erkeğin üzülmesine mutlu olduğunu dile getirdi.

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“Bir takımın birçok erkeği bu kadar aynı anda üzmesi beni çok mutlu ediyor.” sözlerini dile getirdi.

“Bir takımın birçok erkeği bu kadar aynı anda üzmesi beni çok mutlu ediyor.” sözlerini dile getirdi.

Ardından ise takım tutmadığını ve erkek arkadaşlarına göre tuttuğu takımın değiştiğini ekleyen kadın Fenerbahçe’nin tek başına erkekleri üzebilme gücüne mutlu olduğunu anlattı.

Ardından ise takım tutmadığını ve erkek arkadaşlarına göre tuttuğu takımın değiştiğini ekleyen kadın Fenerbahçe’nin tek başına erkekleri üzebilme gücüne mutlu olduğunu anlattı.

İşte detaylar 👇

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