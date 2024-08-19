Fenerbahçe’nin Yenilgisiyle Erkeklerin Üzülmesi Hakkında Konuşan Kadın: “Çok Mutlu Oluyorum”

Sky Spor Instagram hesabı sokak röportajında bir kadına mikrofon uzattı. Öncelikle futboldan çok anlamadığını dile getiren kadın Fenerbahçe’nin yenilgileriyle birlikte birçok erkeğin üzülmesine mutlu olduğunu dile getirdi.
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“Bir takımın birçok erkeği bu kadar aynı anda üzmesi beni çok mutlu ediyor.” sözlerini dile getirdi.
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Ardından ise takım tutmadığını ve erkek arkadaşlarına göre tuttuğu takımın değiştiğini ekleyen kadın Fenerbahçe’nin tek başına erkekleri üzebilme gücüne mutlu olduğunu anlattı.
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