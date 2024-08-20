Tepki Çeken Paylaşım: Çöpü Eve Gelen Kuryeye Attırma Düşüncesi Bile Çileden Çıkardı

Hizmet sektöründe çalışmanın getirdiği bazı zorluktan biri de müşterilerin sınırlarını bilmemesi olabilir. Sosyal medya platformlarında bir kullanıcının siparişini getiren kuryeden çöp atmasını rica etmeyi düşündüğünü paylaşması büyük bir tartışmaya yol açtı. Paylaşım kısa sürede Twitter kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.