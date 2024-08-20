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Tepki Çeken Paylaşım: Çöpü Eve Gelen Kuryeye Attırma Düşüncesi Bile Çileden Çıkardı

Tepki Çeken Paylaşım: Çöpü Eve Gelen Kuryeye Attırma Düşüncesi Bile Çileden Çıkardı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
20.08.2024 - 12:47

Hizmet sektöründe çalışmanın getirdiği bazı zorluktan biri de müşterilerin sınırlarını bilmemesi olabilir. Sosyal medya platformlarında bir kullanıcının siparişini getiren kuryeden çöp atmasını rica etmeyi düşündüğünü paylaşması büyük bir tartışmaya yol açtı. Paylaşım kısa sürede Twitter kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

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Her şey bu paylaşımla başladı. Bir kullanıcı, başka bir sosyal medya kullanıcısının ''Eve kurye geldiğinde çöpü versem acaba atar mı düşüncesini aşamıyorum'' şeklindeki paylaşımına tepki gösterdi.

Her şey bu paylaşımla başladı. Bir kullanıcı, başka bir sosyal medya kullanıcısının ''Eve kurye geldiğinde çöpü versem acaba atar mı düşüncesini aşamıyorum'' şeklindeki paylaşımına tepki gösterdi.
twitter.com

Ardından eleştiri dolu yorumlar peş peşe geldi:

Ardından eleştiri dolu yorumlar peş peşe geldi:
twitter.com

Kimi hizmet sektöründeki çalışanlara sabır diledi,

Kimi hizmet sektöründeki çalışanlara sabır diledi,
twitter.com

Kimi duruma şaşırarak, kurye çağırdığında bile mahçup olduğunu dile getirdi.

Kimi duruma şaşırarak, kurye çağırdığında bile mahçup olduğunu dile getirdi.
twitter.com

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