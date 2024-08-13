Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo vererek hayatlarını ve vücutlarını tamamen değiştirenlerin hikayeleri genellikle ilham verici oluyor. Bu süreçler, sıkı bir çalışma, kararlılık ve çoğu zaman da destekleyici bir çevre gerektiriyor.
İşte kilo vererek büyük değişiklikler yaşayan ve bu süreçlerini fotoğraflarla belgeleyen 15 kişi 👇
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1. 60 ay
2. ''Hedef kiloya ulaşmak için 10 lbs daha gerekiyor''
3. ''Blazer! Yine oldu!!''
4. ''13 ay | Uzun Süreli Takipçi İlk Kez Poster''
5. ''(8 ay) 150 civarına gidiyorum. Aynı şort, yeni dövme~☆''
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6. ''18 ay | Eğer ben başardıysam, kesinlikle sen de başarabilirsin!''
7. ''(4 Yıl) Kilo Verme İlerlemesi''
8. ''84 ay | ilerleme paylaşımı''
9. '' 1 yıl''
10. ''İlerleme yavaşladığında, ne kadar yol kat ettiğinizi gözden geçirmeniz iyi olur''
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11. ''Yan profil karşılaştırması''
12. ''[12 ay] 55 pound sonsuza dek gitti! Gerçekten farklı bir insanım''
13. ''(1 yıl) kilo kaybı dönüşümü''
14. ''Yaklaşık 8 aylık diyet ve rahat egzersizden önce/sonra. Önemli bir şey yok ama kendimi çok daha sağlıklı hissediyorum. Umarım bir yıl içinde daha görsel olurum!''
15. ''[24 ay] bir ilişki nedeniyle son birkaç aydır diyet ve spor salonunu aksattım. Ancak yeni bir ayrılıkla birlikte, gerçekten ayarlamaya hazırım. Yaklaşık 20 pound daha vermeyi hedefliyorum.''
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