Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Aşkın Bilimsel Yanı Var mı? 8 Maddede Aşık Olunca Beyninizde Neler Olduğunu Açıklıyoruz!

etiket Aşkın Bilimsel Yanı Var mı? 8 Maddede Aşık Olunca Beyninizde Neler Olduğunu Açıklıyoruz!

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
12.08.2024 - 23:01

Aşkın bilimsel bir yanının olmadığını iddia ediyorsanız kesinlikle yanılıyorsunuz. Aşk, sadece birbirine bağlanan iki ruhla alakalı değil, beynin bize oynadığı bir oyunun da etkisi var... İşte aşık olunca beynimizdeki değişimleri şu şekilde sıraladık 😘

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Aşık olmak, hep ruhen hissettiğimiz bir bağ gibi gelir ama işin aslı oldukça ilginç çünkü aşkın gerçekten de bir bilimsel yanı mecvut!

İnsan aşık olunca, dünya sanki bir başka güzel olur ve insanı bambaşka birine çevirir.  Peki, bu durumun gerçekten bir bilimsel yanı olduğunu biliyor muydunuz? Aşık olduğunuzda, beyninizde kimyasal değişimler meydana gelir ve özellikle dopamin, serotonin gibi mutlulukla ilişkilendirilen hormonlarda artış görülür.

Hatta beyinde bazı bölgeler var ki aşık olduktan sonra aktive olur ve sizi pamukların üstünde gibi hissettiren duygular gelişir...

Özellikle duygusal olarak beyninizde olumlu gelişmeler olur. Duygusal bağlantılar ve ödül merkezi olarak bilinen bölgeler, yoğun bir şekilde çalışır. Bu da aşık olduğunuz kişiye karşı duygusal tepkilerini inanılmaz arttırır!

Bu kadar güzel duygunun yanında stresin kalmasını elbette beklemeyiz, kendinizi yeni doğmuş bir bebek gibi hissedersininiz.

Aşık olmak, stres seviyenizi azaltır. Yapılan araştırmalarda aşkın kortizol gibi stres hormonlarının seviyelerini düşürebileceğini ve dolayısıyla da stresin azaldığını gözlemlemişlerdir.

Aşık olduğunuzda vücudunuza yüklenen anlayış bombasının da beyinle bir alakası elbette ki var!

Aşık olduğunuzda beyninizde var olan empati ve bağ kurma yeteneğinden sorumlu olan bazı bölgeler aktif olarak çalışmaya başlar. Partnerinize karşı göstermiş olduğunuzun anlayışın nedenini bir türlü anlayamıyorsanız sebebi buydu!

Aşkta mantık aranmaz lafının bile bilimsel bir yanı varmış... Mantığının uçup gittiği bir ilişkideysen aşkından sırılsıklam olmuşsun diyebiliriz!

Aşık olduğunuzda beyninizdeki mantık merkezleri bazen arka planda kalabilir ve normalde yapmayacağınız davranışları yapıyor olabilirsiniz. Beyindeki, romantizm bölgeleri ön plana çıkar ve aşık olduğunuz kişiye karşı belirli olumsuz özellikleri göz ardı etmenizi sağlar.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yine aşık olma sürecinin olmazsa olmazlarından karşınızdaki kişiyi görmek için deliriyorsanız bütün suç beyninizin...

Aşık olduğunuzda beyniniz bağımlı gibi tepkiler gösterebilir. Bu sürecin en çok gözlemlenen davranışları arasında da karşınızdaki kişiyi sürekli düşünme, onunla birlikte olma arzusu gibi belirli davranışlar tekrar tekrar kendini gösterebilir.

Odaklanma sürenizde de olumlu etkileri gözlemleyebilirsiniz...

Aşık olduğunuzda belirli bir hedefe odaklanma konusunda kendinizde pozitif gözlemler yapabilirsiniz. Bir hedefe ulaşma konusunda da kendinizi daha motive hissedersiniz. Bu aşık olduğunuz kişiye karşı hissettiğiniz derin duyguların size yansımasıdır.

Ve son olarak, beyninizdeki algı ve düşünme süreçleri de değişiklik gösterecek.

Aşık olduğunuzda, beyindeki algı ve duygusal işleme süreçleri değişebilir. Özellikle, aşık olduğunuz kişiye karşı duygusal tepkilerinizi değerlendirme ve işleme süreciniz, diğer duygusal deneyimlerden farklı olabilir!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın