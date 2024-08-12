Aşkın Bilimsel Yanı Var mı? 8 Maddede Aşık Olunca Beyninizde Neler Olduğunu Açıklıyoruz!
Aşkın Bilimsel Yanı Var mı? 8 Maddede Aşık Olunca Beyninizde Neler Olduğunu Açıklıyoruz!
Aşkın bilimsel bir yanının olmadığını iddia ediyorsanız kesinlikle yanılıyorsunuz. Aşk, sadece birbirine bağlanan iki ruhla alakalı değil, beynin bize oynadığı bir oyunun da etkisi var... İşte aşık olunca beynimizdeki değişimleri şu şekilde sıraladık 😘
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Aşık olmak, hep ruhen hissettiğimiz bir bağ gibi gelir ama işin aslı oldukça ilginç çünkü aşkın gerçekten de bir bilimsel yanı mecvut!
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Hatta beyinde bazı bölgeler var ki aşık olduktan sonra aktive olur ve sizi pamukların üstünde gibi hissettiren duygular gelişir...
Bu kadar güzel duygunun yanında stresin kalmasını elbette beklemeyiz, kendinizi yeni doğmuş bir bebek gibi hissedersininiz.
Aşık olduğunuzda vücudunuza yüklenen anlayış bombasının da beyinle bir alakası elbette ki var!
Aşkta mantık aranmaz lafının bile bilimsel bir yanı varmış... Mantığının uçup gittiği bir ilişkideysen aşkından sırılsıklam olmuşsun diyebiliriz!
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