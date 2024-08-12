Aşkın Bilimsel Yanı Var mı? 8 Maddede Aşık Olunca Beyninizde Neler Olduğunu Açıklıyoruz!

Aşkın bilimsel bir yanının olmadığını iddia ediyorsanız kesinlikle yanılıyorsunuz. Aşk, sadece birbirine bağlanan iki ruhla alakalı değil, beynin bize oynadığı bir oyunun da etkisi var... İşte aşık olunca beynimizdeki değişimleri şu şekilde sıraladık 😘