First Date Sırasında Seni En Çok Zorlayan Şey Ne?

Sen genelde uzun ilişki insanı olmuşsun. First date olayı bu yüzden seni biraz geriyor. Yeni insanlarla tanışma fikri korkutucu geliyor. Utanıyor, geriliyor ve kendini sıkıyorsun. Ancak karşındaki de seni tanımak istiyor, o da senin gibi yani. Utangaçlığını bir köşeye bırakırsan inan her şey çok daha kolay olacak. Sonsuz olasılıkların tadını çıkartmayı denemelisin!