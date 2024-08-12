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First Date Sırasında Seni En Çok Zorlayan Şey Ne?

etiket First Date Sırasında Seni En Çok Zorlayan Şey Ne?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
12.08.2024 - 22:01

First date, heyecan verici olduğu kadar zordur. Karşındakini henüz tanımadığın için her şey bilinmezlere gebedir. Peki seni first date sırasında en çok ne zorluyor?  Merak ediyorsan, teste!

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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım...

2. Söyle bakalım... İlk buluşmalara genelde ne ile gidersin?

3. Sence ideal randevu nasıl olmalı?

4. İlk buluşma için bir yer seç!

5. Buluşma sırasında sohbet ederken hangisini içmeyi tercih edersin?

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6. Sence ilk buluşmada hesabı kim ödemeli?

7. Diyelim ki buluşmada sohbet bir yerlerde tıkandı. Ne yaparsın?

8. Peki ilk buluşmada seni rahatsız edecek şey ne olurdu?

8. Peki ilk buluşmada seni rahatsız edecek şey ne olurdu?

9. En uzun ilişkinin ne kadar sürdüğünü sorabilir miyiz?

10. Artık günün sonuna geldiniz ve ayrı yollara gideceksiniz. Ona nasıl hoşçakal dersin?

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Karşı taraftan beklentinin çok yüksek olması!

Sen gerçek bir first date bağımlısısın. Yeni heyecanlar, birini en baştan tanıma fikri seni çok heyecanlandırıyor. Ancak buna rağmen karşı taraftan beklentin çok yüksek. Haliyle de en ufak tuhaf hareketinde rahatsız oluyor, oradan bir an önce ayrılmak istiyorsun. Lütfen beklentilerini biraz düşür, kesin yargılar koyma. Herkes bir şansı hak eder, bunu unutma.

Kontrolü elinde tutmayı çok sevmen!

Sen aslında orta yolcu birisin. Kaostan hoşlanmıyorsun. Bu yüzden de karşı tarafın her hareketini anlamlandırmaya çalışıyor, kendi kafandaki sisteme uysun istiyorsun. Kontrol merakın seni çok zorluyor. Bunu biraz bırakmayı denersen rahat edeceksin.

Utangaç olman!

Sen genelde uzun ilişki insanı olmuşsun. First date olayı bu yüzden seni biraz geriyor. Yeni insanlarla tanışma fikri korkutucu geliyor. Utanıyor, geriliyor ve kendini sıkıyorsun. Ancak karşındaki de seni tanımak istiyor, o da senin gibi yani. Utangaçlığını bir köşeye bırakırsan inan her şey çok daha kolay olacak. Sonsuz olasılıkların tadını çıkartmayı denemelisin!

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