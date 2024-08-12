First Date Sırasında Seni En Çok Zorlayan Şey Ne?
First Date Sırasında Seni En Çok Zorlayan Şey Ne?
First date, heyecan verici olduğu kadar zordur. Karşındakini henüz tanımadığın için her şey bilinmezlere gebedir. Peki seni first date sırasında en çok ne zorluyor? Merak ediyorsan, teste!
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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım...
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2. Söyle bakalım... İlk buluşmalara genelde ne ile gidersin?
3. Sence ideal randevu nasıl olmalı?
4. İlk buluşma için bir yer seç!
5. Buluşma sırasında sohbet ederken hangisini içmeyi tercih edersin?
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6. Sence ilk buluşmada hesabı kim ödemeli?
7. Diyelim ki buluşmada sohbet bir yerlerde tıkandı. Ne yaparsın?
8. Peki ilk buluşmada seni rahatsız edecek şey ne olurdu?
9. En uzun ilişkinin ne kadar sürdüğünü sorabilir miyiz?
10. Artık günün sonuna geldiniz ve ayrı yollara gideceksiniz. Ona nasıl hoşçakal dersin?
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