Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Yurt dışındaki ilginç levhalar ilk bakışta görsel şaka gibi görünebilir. Kimileri bu levhaların gerçek olduğuna inanmakta güçlük çekebilir, ama hepsi gerçek.
Gelin, farklı ülkelerdeki bu garip levhaları birlikte keşfedelim 👇
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1. İnek yarışı mı? Bu tabelayı Carolina'dan Mpumalanga'daki Machadodorp'a giden yolda görebilirsiniz.
2. İngiltere'deki bu işaret otomobil markası Ford ile karıştırabilir. Ama bu işaret asında araçların geçebileceği yolda sığ su olduğu anlamına geliyor.
3. Yavaşla burası Cape Town
4. ''Umut'' Hermanus'ta pek fazla umut yok sanırım.
5. İngiltere'deki bu boş yol tabelasını görmek sürücülerin bir açıklama bulmak için kafalarını kaşımalarına neden olabilir. Ancak bu boş görünümlü tabela aslında sürücülere yalnızca o bölgeye erişimin yasak olduğu konusunda uyarıda bulunuyor.
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6. ''Dur ve ye yoksa ikimiz de açlıktan öleceğiz'' Doğu Londra'da bulunan Behra'da yemek yememek gerçekten ölümcül olabilir.
7. Yolda araba büyüklüğünde bir inek varmış gibi görünse de, aslında bu yol tabelası sürücüleri dikkatli olmaları ve yolun ilerisinde hayvancılık yapıldığı konusunda uyarıyor.
8. KwaZulu-Natal'da tekerlekli sandalyede olduğunuzda, bir timsah tarafından hız yaparken yakalanırsanız ortalıktan kaybolabilirsiniz.
9. ''Yasa dışı park edilmiş araçlara ceza kesilecek''
10. ''Yaşlı'' Elim'de yaşlılara dikkat edin.
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11. ''Lütfen penguenler için araçlarınızın altına bakın'' Penguenler Masa Dağı Milli Parkı'nın bir parçası.
12. ''Serbest dolaşan çocuklar''
13. İngiltere'deki bu levha, genellikle ordunun tank ve zırhlı araç eğitimi yaptığı bölgelerde bulunur. Sürücülerden yavaş hareket etmeleri istenir çünkü bu bölgelerde askeri araçların yolda olma olasılığı yüksektir.
14. ''Dikkat tavuklar çalışıyor''
15. ''Dikkat kızlarımız süt sağmaya giderken buradan geçiyor''
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