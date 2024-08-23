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Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
23.08.2024 - 16:05

Yurt dışındaki ilginç levhalar ilk bakışta görsel şaka gibi görünebilir. Kimileri bu levhaların gerçek olduğuna inanmakta güçlük çekebilir, ama hepsi gerçek. 

Gelin, farklı ülkelerdeki bu garip levhaları birlikte keşfedelim 👇

Geçen haftaki içeriğimize bakmadan geçmeyin:

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1. İnek yarışı mı? Bu tabelayı Carolina'dan Mpumalanga'daki Machadodorp'a giden yolda görebilirsiniz.

1. İnek yarışı mı? Bu tabelayı Carolina'dan Mpumalanga'daki Machadodorp'a giden yolda görebilirsiniz.

2. İngiltere'deki bu işaret otomobil markası Ford ile karıştırabilir. Ama bu işaret asında araçların geçebileceği yolda sığ su olduğu anlamına geliyor.

2. İngiltere'deki bu işaret otomobil markası Ford ile karıştırabilir. Ama bu işaret asında araçların geçebileceği yolda sığ su olduğu anlamına geliyor.

3. Yavaşla burası Cape Town

3. Yavaşla burası Cape Town

4. ''Umut'' Hermanus'ta pek fazla umut yok sanırım.

4. ''Umut'' Hermanus'ta pek fazla umut yok sanırım.

5. İngiltere'deki bu boş yol tabelasını görmek sürücülerin bir açıklama bulmak için kafalarını kaşımalarına neden olabilir. Ancak bu boş görünümlü tabela aslında sürücülere yalnızca o bölgeye erişimin yasak olduğu konusunda uyarıda bulunuyor.

5. İngiltere'deki bu boş yol tabelasını görmek sürücülerin bir açıklama bulmak için kafalarını kaşımalarına neden olabilir. Ancak bu boş görünümlü tabela aslında sürücülere yalnızca o bölgeye erişimin yasak olduğu konusunda uyarıda bulunuyor.
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6. ''Dur ve ye yoksa ikimiz de açlıktan öleceğiz'' Doğu Londra'da bulunan Behra'da yemek yememek gerçekten ölümcül olabilir.

6. ''Dur ve ye yoksa ikimiz de açlıktan öleceğiz'' Doğu Londra'da bulunan Behra'da yemek yememek gerçekten ölümcül olabilir.

7. Yolda araba büyüklüğünde bir inek varmış gibi görünse de, aslında bu yol tabelası sürücüleri dikkatli olmaları ve yolun ilerisinde hayvancılık yapıldığı konusunda uyarıyor.

7. Yolda araba büyüklüğünde bir inek varmış gibi görünse de, aslında bu yol tabelası sürücüleri dikkatli olmaları ve yolun ilerisinde hayvancılık yapıldığı konusunda uyarıyor.

8. KwaZulu-Natal'da tekerlekli sandalyede olduğunuzda, bir timsah tarafından hız yaparken yakalanırsanız ortalıktan kaybolabilirsiniz.

8. KwaZulu-Natal'da tekerlekli sandalyede olduğunuzda, bir timsah tarafından hız yaparken yakalanırsanız ortalıktan kaybolabilirsiniz.

9. ''Yasa dışı park edilmiş araçlara ceza kesilecek''

9. ''Yasa dışı park edilmiş araçlara ceza kesilecek''

10. ''Yaşlı'' Elim'de yaşlılara dikkat edin.

10. ''Yaşlı'' Elim'de yaşlılara dikkat edin.
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11. ''Lütfen penguenler için araçlarınızın altına bakın'' Penguenler Masa Dağı Milli Parkı'nın bir parçası.

11. ''Lütfen penguenler için araçlarınızın altına bakın'' Penguenler Masa Dağı Milli Parkı'nın bir parçası.

12. ''Serbest dolaşan çocuklar''

12. ''Serbest dolaşan çocuklar''

13. İngiltere'deki bu levha, genellikle ordunun tank ve zırhlı araç eğitimi yaptığı bölgelerde bulunur. Sürücülerden yavaş hareket etmeleri istenir çünkü bu bölgelerde askeri araçların yolda olma olasılığı yüksektir.

13. İngiltere'deki bu levha, genellikle ordunun tank ve zırhlı araç eğitimi yaptığı bölgelerde bulunur. Sürücülerden yavaş hareket etmeleri istenir çünkü bu bölgelerde askeri araçların yolda olma olasılığı yüksektir.

14. ''Dikkat tavuklar çalışıyor''

14. ''Dikkat tavuklar çalışıyor''

15. ''Dikkat kızlarımız süt sağmaya giderken buradan geçiyor''

15. ''Dikkat kızlarımız süt sağmaya giderken buradan geçiyor''

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