Burcuna göre Nefret Edilen Biri misin? İşte Herkesin ''Uzak Durun!'' Dediği Burçlar Listesi
Burcuna göre Nefret Edilen Biri misin? İşte Herkesin ''Uzak Durun!'' Dediği Burçlar Listesi
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İkizler burcu hakkında genellikle dillere pelesenk olmuş bir tabir var: İki yüzlü ve güvenilmez.
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Hani derler ya, "Aman aman, bir Akrep burcuyla karşı karşıyasın, dikkatli ol!"
Başak burçları, genellikle eleştirel ve huzursuz kişilikleriyle tanınır, bu bazen insanları yanıltabilir.
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