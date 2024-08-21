Venüs Burcuna Göre Erkekler Nasıl Sever?
Venüs Burcuna Göre Erkekler Nasıl Sever?
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Venüs'ün Boğa burcunda olduğu erkeklerin aşk hayatında en çok aradığı özellik sadakattir.
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Venüs'ün Oğlak burcunda olduğu bir erkek, genellikle yaşça olgun ve statü sahibi bir kadınla yan yana olmayı tercih eder.
Venüsü Başak'taysa onu yediren, içiren bir kadın istiyordur.
Venüsü Balık'taysa bir kadından merhamet istiyordur.
Venüs'ü Terazi burcunda olan erkek, hayatına girecek kadının güzel olmasını istiyor.
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Eğer bir erkeğin Venüs'ü İkizler burcunda yer alıyorsa, bu kişi muhtemelen sohbet etmeyi çok sever.
Venüsü Kova'da olan erkek arkadaşlık istiyordur.
Venüsü Aslan'da olan erkek kral gibi hissedilmek ve kraliçe gibi hissettirmek istiyordur.
Venüsü Yay'da olan erkek, partneriyle dünyayı keşfetmek istiyordur.
Venüsü Koç'ta olan erkek hızlı kararlar aldığı için ateşli, tutkulu, çocuksu bir kadın istiyordur.
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Venüsü Akrep'te olan erkek, tensellikten çok hem sezgisel hem de cinsel anlamda da daha böyle fantezileri genişleten bir boyutta birliktelik istiyordur.
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Vallaa yeenim ben böyle çıngıraklı işleri bilmem, ben seversem var ya ilk ve orta dereceli okullar üç gün tatil olur 😄😄