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Venüs Burcuna Göre Erkekler Nasıl Sever?

Venüs Burcuna Göre Erkekler Nasıl Sever?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
21.08.2024 - 17:26

Erkekler ve aşk... İkisi bir araya geldiğinde, çözülmesi zor bir bilmece gibi görünebilir. Ancak astroloji, bu karmaşık denklemin çözümünde size yardımcı olabilir. Peki Venüs burcuna göre erkekler nasıl sever? ❤️

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Venüs'ün Boğa burcunda olduğu erkeklerin aşk hayatında en çok aradığı özellik sadakattir.

Venüs Boğa'da olan erkek, aşkta en çok sadakati arar. Onun için aşk, bir nevi güvenli liman gibidir. Bu yüzden, partnerinin sadık ve güvenilir olması onun için hayati önem taşır. Kendisine ihanet edildiğinde ya da güveni sarsıldığında, bu durumdan oldukça fazla etkilenir ve ilişkisine zarar verir.

Aynı zamanda, Venüs Boğa'da olan erkek, huzurlu bir ortamı tercih eder. Onun için aşk, huzur ve dinginlik demektir. Huzursuz bir ortamda, kendini rahatsız ve huzursuz hisseder. Bu nedenle, ilişkisinde sürekli bir huzursuzluk varsa, bu durumdan hemen kaçmayı tercih eder.

Sonuç olarak, Venüs Boğa'da olan erkek, aşkta sadakat ve huzuru arar. Eğer siz de bir Venüs Boğa erkeği ile birlikteyseniz, ona bu iki özelliği sunabilmek, ilişkinizin sağlıklı ve uzun ömürlü olması için oldukça önemlidir.

Venüs'ün Oğlak burcunda olduğu bir erkek, genellikle yaşça olgun ve statü sahibi bir kadınla yan yana olmayı tercih eder.

Venüs Oğlak'ta olan bir erkek, aşk hayatında genellikle yaşça olgun kadınlara yönelir. Bu erkekler için aşk, sadece genç ve güzel bir yüzden ibaret değildir. Onlar, hayat deneyimi olan, bilgeliğiyle onlara yol gösterebilecek bir kadın isterler. Bu kadınlar, genç kızların aksine, hayatın acı tatlı tüm tecrübelerini yaşamış ve bu tecrübeler sayesinde olgunlaşmışlardır.

Venüs Oğlak'taki erkeklerin bir diğer özelliği ise, statü sahibi bir kadını tercih etmeleridir. Onlar için aşk, aynı zamanda sosyal statüyü de yükselten bir faktördür. Bu yüzden, hayatlarında yer verecekleri kadının toplum içinde saygınlığı olan, belirli bir statüye sahip olması önemlidir. Bu kadınlar, erkeklerin hayatına sadece aşkla değil, aynı zamanda prestijle de katkıda bulunurlar.

Venüsü Başak'taysa onu yediren, içiren bir kadın istiyordur.

Venüs'ü Başak burcunda olan bir erkek, genellikle ona yemek yapmayı, içecekler hazırlamayı seven ve onunla ilgilenen bir kadını tercih eder. Bu erkekler, detaylara dikkat eden ve düşünceli bir kadınla birlikte olmayı severler. Onlar için aşk, küçük jestler ve düşünceli eylemlerle doludur.

Başak burcundaki Venüs'ün etkisi altındaki bir erkek, genellikle düzenli ve düşünceli bir kadın ister. Onunla ilgilenen, ona yemek yapan ve onun ihtiyaçlarını düşünen bir kadın, bu erkeğin kalbini kazanmanın anahtarıdır.

Bu nedenle, eğer bir erkeğin Venüs'ü Başak burcunda ise, ona lezzetli bir yemek hazırlayarak, onunla ilgilenerek ve onun ihtiyaçlarını düşünerek onun kalbini kazanabilirsiniz.

Venüsü Balık'taysa bir kadından merhamet istiyordur.

Venüs Balık'ta olan bir erkek, aşkta derinlik arar. Onun için aşk, sadece bir arzu ya da heyecan değil, aynı zamanda bir anlayış ve empati meselesidir. Bu yüzden, onun kalbini kazanmak istiyorsanız, ona karşı anlayışlı ve merhametli olmanız gerekir. Onun duygusal dalgalanmalarını, iç dünyasındaki karmaşayı anlamaya çalışmalı, onunla aynı dili konuşmayı öğrenmelisiniz.

Bir Venüs Balık erkeği, duygusal bir bağlantı olmadan bir ilişkiyi sürdüremez. Onun için aşk, bir ruh eşi bulmak demektir. Bu yüzden, onunla derin bir duygusal bağ kurmayı başarabilirseniz, onun kalbini kazanma şansınız oldukça yüksektir.

Ayrıca, Venüs Balık'ta olan bir erkek, genellikle hassas ve romantik bir kişiliğe sahiptir. Onun için küçük jestler, tatlı sürprizler çok önemlidir. Ona olan sevginizi, küçük ama anlamlı jestlerle göstermeye çalışın. Bu, onun sizinle daha da yakınlaşmasını sağlayacaktır.

Venüs'ü Terazi burcunda olan erkek, hayatına girecek kadının güzel olmasını istiyor.

Eğer bir erkeğin Venüs'ü Terazi burcunda ise, işte o zaman işler biraz daha ilginçleşiyor. Terazi burcu Venüs'ün yönettiği bir burç olduğu için, bu erkekler genellikle güzellik, zarafet ve estetik değerlere büyük önem verirler. Bu yüzden, Terazi burcundaki Venüs'ü olan bir erkek, genellikle güzel ve estetik kadınlara karşı bir zaafı olabilir.

Terazi burcundaki Venüs'ü olan bir erkek, nezaketli ve zarif bir kadın arar. Bu erkekler için, bir kadının zarafeti ve nezaketi, onun güzelliğinden daha önemli olabilir. Terazi burcundaki Venüs'ü olan bir erkek, bir kadının ne kadar güzel olduğundan çok, onun ne kadar zarif ve nezaketli olduğuna bakar. Bu erkekler, genellikle zarif ve nezaketli kadınları severler ve bu tür kadınlarla birlikte olmayı tercih ederler.

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Eğer bir erkeğin Venüs'ü İkizler burcunda yer alıyorsa, bu kişi muhtemelen sohbet etmeyi çok sever.

Venüs İkizler'de olan erkekler, aşkta en çok muhabbeti ararlar. Onlar için aşk, birlikte geçirilen keyifli sohbetler, birbirini anlama ve paylaşımda bulunma demektir. İletişim, onların aşk dili olup, birlikte güzel anılar biriktirmek ve hayatı bir bütün olarak yaşamak isterler.

Bu erkekler, partnerleriyle derin bir bağlantı kurmayı, onlarla birlikte hayatın her anını paylaşmayı arzularlar. Onlar için aşk, birlikte kahkahalar atmak, birlikte hüzünlenmek, birlikte hayaller kurmak demektir. Yani kısacası, Venüs İkizler'de olan bir erkek, hayatı sizinle bir bütün olarak yaşamak ister.

Venüsü Kova'da olan erkek arkadaşlık istiyordur.

Venüs Kova'da olan bir erkek, arkadaşlık ve sosyal bağları önemser. İlişkide aradığı en önemli özelliklerden biri, partneriyle sosyal ortamlarda rahatça bir arada olabilmektir. Bu tip bir erkek, romantizm yerine dostluğu ve arkadaşlığı tercih eder. Onun için aşk, birlikte güzel vakit geçirebileceği, sosyal aktivitelerde bulunabileceği bir partner anlamına gelir.

Bu erkekler genellikle bağımsızlıklarına düşkün olup, ilişkilerinde de bu özgürlüklerini korumak isterler. Bu yüzden, onlarla birlikte olmak isteyen birinin, bu özgürlük alanlarını anlaması ve saygı göstermesi gerekiyor.

Öyleyse, eğer bir erkeğin Venüs'ü Kova burcunda ise, onunla güzel bir ilişki kurmak için, onunla sosyal ortamlarda keyifli vakit geçirebileceğinizi göstermeniz ve onun bağımsızlık alanına saygı göstermeniz gerekiyor. Unutmayın, bu erkekler aşkı bir arkadaşlık olarak görürler ve bu yüzden onlarla olan ilişkinizde arkadaşlık bağınızı güçlü tutmanız önemlidir.

Venüsü Aslan'da olan erkek kral gibi hissedilmek ve kraliçe gibi hissettirmek istiyordur.

Venüsü Aslan'da olan bir erkek, aşkta kral gibi hissedilmek ister. Kendisini özel ve değerli hissetme ihtiyacı vardır. Bu erkekler, aşkta büyük jestler ve dramatik ifadeleri severler. Onlar için aşk, biraz da gösteriş ve ihtişam demektir.

Ama bu sadece kendileri için değil, karşı tarafa da kraliçe gibi hissettirmek isterler. Partnerlerini adeta bir tahtta oturtur, onları özel ve değerli hissettirirler. Onlar için aşk, karşılıklı bir değer ve saygı meselesidir.

Venüsü Aslan'da olan bir erkek, aşkı partneriyle baş başa yaşamak ister. Onlar için aşk, iki kişilik bir dans. Bu dansın her adımında, her dönüşünde partnerlerinin yanında olmak isterler. Onlarla birlikte aşkı hissetmek, aşkın her anını paylaşmak isterler.

Venüsü Yay'da olan erkek, partneriyle dünyayı keşfetmek istiyordur.

Venüs Yay'daki bir erkek, aşkı bir macera gibi görür. Onunla beraberken, dünyayı keşfetmeye hazır olmalısınız. Belki bir dağın zirvesine tırmanmak, belki bir ormanda yürüyüş yapmak ya da belki de yeni bir kültürü keşfetmek için yabancı bir ülkeye seyahat etmek... Onunla geçirdiğiniz her an, yeni bir keşif olacak.

Aşkta derinliği arayan Venüs Yay'lı erkek, boş konuşmalardan çok daha fazlasını ister. Onunla oturup saatlerce felsefe yapabilir, dünyanın derinliklerine dair konuşabilirsiniz. Belki bir kitabın üzerine tartışabilir, belki bir filmi analiz edebilir ya da belki de hayatın anlamı üzerine sohbet edebilirsiniz. Onun için önemli olan, konuşmaların bir anlamı ve derinliği olmasıdır.

Venüsü Koç'ta olan erkek hızlı kararlar aldığı için ateşli, tutkulu, çocuksu bir kadın istiyordur.

Venüs'ü Koç burcunda olan bir erkeği ele alalım. Bu erkekler, hızlı kararlar almayı severler ve bu yüzden aşkta da hızlı hareket ederler. Ancak bu hızlılık, onların aşkta da ateşli ve tutkulu olmalarını sağlar. Onlar için aşk, bir macera ve heyecan dolu bir yolculuktur.

Bu erkeklerin kalbini çalmak isteyen bir kadının, onların bu hızlı ve ateşli doğalarına ayak uydurabilmesi gerekiyor. Bu yüzden, Koç Venüs'ü olan bir erkek, genellikle enerjik, maceracı ve tutkulu bir kadını tercih eder.

Ayrıca, bu erkeklerin aşkta bir diğer tercihi de çocuksu bir kadındır. Onlar, hayatı dolu dolu yaşayan, neşeli ve canlı bir kadını çekici bulurlar. Bu kadınlar, onların hayatlarına renk katar ve onları sürekli olarak yeni maceralara sürükler.

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Venüsü Akrep'te olan erkek, tensellikten çok hem sezgisel hem de cinsel anlamda da daha böyle fantezileri genişleten bir boyutta birliktelik istiyordur.

şte karşınızda, Venüs'ü Akrep'te olan erkek!

Bu erkekler, aşkta ve ilişkilerde bir adım öteye gitmeyi severler. Sıradan ve basit birliktelikler onlara göre değildir. Onlar, daha karmaşık, daha derin ve daha yoğun duygular peşindedirler. Tensel yakınlığın ötesine geçip, duygusal ve zihinsel bir bağ ararlar. Sezgileri kuvvetli olan bu erkekler, partnerlerinin duygularını ve düşüncelerini anlamak için adeta bir dedektif gibi çalışırlar.

Venüs'ü Akrep'te olan erkeklerin cinsel hayatında da benzer bir derinlik söz konusudur. Onlar için cinsellik, sadece bedensel bir eylem değil, aynı zamanda duygusal ve ruhsal bir birleşmedir. Bu yüzden, cinsel yaşamlarında fantezilerine yer verirler ve bu fanteziler genellikle gizemli ve heyecan verici olur. Bu erkekler, partnerlerini sürekli olarak şaşırtmayı ve yeni deneyimler yaşatmayı severler.

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Turgut Güler

Vallaa yeenim ben böyle çıngıraklı işleri bilmem, ben seversem var ya ilk ve orta dereceli okullar üç gün tatil olur 😄😄