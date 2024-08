Venüs Burcuna Göre Erkekler Nasıl Sever?

Venüsü Aslan'da olan bir erkek, aşkta kral gibi hissedilmek ister. Kendisini özel ve değerli hissetme ihtiyacı vardır. Bu erkekler, aşkta büyük jestler ve dramatik ifadeleri severler. Onlar için aşk, biraz da gösteriş ve ihtişam demektir.

Ama bu sadece kendileri için değil, karşı tarafa da kraliçe gibi hissettirmek isterler. Partnerlerini adeta bir tahtta oturtur, onları özel ve değerli hissettirirler. Onlar için aşk, karşılıklı bir değer ve saygı meselesidir.

Venüsü Aslan'da olan bir erkek, aşkı partneriyle baş başa yaşamak ister. Onlar için aşk, iki kişilik bir dans. Bu dansın her adımında, her dönüşünde partnerlerinin yanında olmak isterler. Onlarla birlikte aşkı hissetmek, aşkın her anını paylaşmak isterler.