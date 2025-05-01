Daha Çok Projede Görmek İstediğiniz Kadın Oyuncu Kim?

Hepimizin aklında, beyaz perde ya da dizi dünyasında daha sık görmeyi arzuladığımız, yetenekleri ve güzellikleriyle büyüleyen kadın oyuncular var. Kiminle daha çok ekran karşısında vakit geçirmek, onun performansını izlemek sizin için ayrı bir keyif oluyor? Belki bir diziye başlarken, 'Acaba o da bu dizide var mı?' diye umduğunuz bir isim vardır. Ya da belki de bir filmi sırf sevdiğiniz kadın oyuncunun oynadığı için tekrar tekrar izlemişsinizdir.

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