Evin Her Zaman Temiz Görünmesini Sağlayan Küçük Hileler
Evinin her zaman temiz kalmasını istiyorsan çok doğru bir içeriktesin! Evinin düzenli ve temiz kalmasını istiyorsan bu kuralları uygulayarak evde harikalar yaratabilirsin. Yoğun hayatının içinde temizliğe çok vakit ayırmadan düzen sağlamak istiyorsan hadi başlıyoruz!
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1. He gün 5 dakika kuralını uygula.
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2. Yüzeyleri düzenli olarak sil.
3. Evin girişi için düzenleyeciler kullan.
4. Kuruyan çamaşırları bekletme.
5. Lavaboda bulaşık bırakma.
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6. Her şeyin bir yeri olmalı.
7. Evinin kokusunu yenile.
8. Banyoyu günlük olarak sil.
9. Ortada olan eşyaları her akşam topla.
10. Günlük olarak çöpleri boşalt.
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