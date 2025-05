Evin Her Zaman Temiz Görünmesini Sağlayan Küçük Hileler

Tezgah, masa, lavabo gibi sık kullanılan yüzeyleri her gün silerek kirin birikmesini engelleyebilirsin. Her gün yüzeyleri temizlemek oldukça basit görünse de bu alışkanlık evin daha temiz görünmesini sağlar. Uzun vadede her yerin daha temiz kalmasını sağla.r