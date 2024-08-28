Arabalarda Bulunan Fren Sistemlerine Sahip Olmayan Dev Gemiler Nasıl Durduruluyor?

Gemiyle yolculuk yaparken, ya da uzaktan gemileri izlerken ''Bunları nasıl durduruyorlar acaba?'' diye düşündüğünüz oluyor mu? Gemilerde araçlardaki gibi fren olmadığını biliyoruz. Gemi sürücüleri, gemilerini durdurmanın ne kadar karmaşık bir süreç olduğunu bilirler. Peki; uçaklarda bile gördüğümüz fren sistemleri gemilerde neden mevcut değil?

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