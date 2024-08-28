Arabalarda Bulunan Fren Sistemlerine Sahip Olmayan Dev Gemiler Nasıl Durduruluyor?
Arabalarda Bulunan Fren Sistemlerine Sahip Olmayan Dev Gemiler Nasıl Durduruluyor?
Gemiyle yolculuk yaparken, ya da uzaktan gemileri izlerken ''Bunları nasıl durduruyorlar acaba?'' diye düşündüğünüz oluyor mu? Gemilerde araçlardaki gibi fren olmadığını biliyoruz. Gemi sürücüleri, gemilerini durdurmanın ne kadar karmaşık bir süreç olduğunu bilirler. Peki; uçaklarda bile gördüğümüz fren sistemleri gemilerde neden mevcut değil?
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Gemilerin frenlerinin olmadığını öğrenmek birçoğunuzu şaşırtabilir. Arabalardan farklı olarak, gemilerde klasik bir fren sistemi yoktur. Peki, gemiler suda nasıl duruyorlar?
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Araçlarda frenler, tekerleklerle yol arasındaki sürtünme yoluyla çalışıyor. Fren balataları, tekerleklerin rotorlarına baskı yaparak sürtünmeyi artırıyor, bu da tekerleklerin hareketini durduruyor.
Ama bu yöntem su üzerinde geçerli değil. Çünkü su, bir frenleme mekanizması olarak yeterli sürtünmeyi sağlamaz. Motorlu gemiler genellikle pervaneler veya su jetleri aracılığıyla hareket ediyor.
Bu sistemleri durdurmak da gemiyi yavaşlatmak için yeterli sürtünmeyi sağlayamaz. Gemilerde bildiğimiz fren sistemi olmasa da farklı fren sistemleri elbette var. Örneğin gemiciler bir gemiyi durdurmak için itme kuvvetini tersine çeviriyorlar.
Jet motorlarında bu işlem daha etkili olabilir, ancak pervanelerde bu yöntem daha az verimli oluyor. Büyük ve modern gemiler genellikle pervane kullanıyor, ve pervanelerin dönüşünü tersine çevirmek gemiyi yavaşlatabiliyor.
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Ama gemi ne kadar büyük ve ve ağırsa durma süreci de o kadar zor oluyor. Suyun özelliklerini kullanarak da bir gemiyi durdurmak mümkün. Su direnci ve sürtünme, geminin hızına bağlı olarak artar.
Ancak, hız ne kadar büyükse, suyun gemiyi geri çekme gücü de o kadar fazla olur. Bu, gemiyi durdurmayı zorlaştırır çünkü sürtünme ve su direnci de artar. Bazı gemilerde, dengeleyici kanatlar olarak bilinen yapılandırmalar var.
Bu kanatlar da suyun altında çalışarak geminin hızını azaltabiliyor. Bu kanatlar, hava frenleri gibi çalışıyor ve geminin ıslak yüzeyini artırarak su direncini artırıyor.
Ama suyun büyük bir basıncı karşısında bu kanatlar, gemiye dengesini kaybettirebilir. Diğer yöntemlerden biri de gemiyi döndürmek. Gemiciler pervaneleri ters yönde döndürerek itme kuvvetini değiştiriyor ve geminin hızını azaltıyor.
Ayrıca, gemiler önde suyu keserek daha az sürtünme sağlarken, dönüş sırasında bu avantaj azalır ve hız düşer.
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Kısacası gemileri durdurmak için değil ama yavaşlatmak için itişi tersine çevirme yöntemi ve dengeleyici kanatlar kullanılır. Bunların yanı sıra acil durumlarda da gemi çapa atarak yerinde tutulabilir.
Durma işlemi de arabalardaki gibi birden olmaz ve bunun için daha kontrollü ve planlı bir süreç gerekir.
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