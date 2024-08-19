Gemilerde Far Bulunmamasının Öğrenince Mantıklı Bulacağınız Sebepleri!
Gemilerde Far Bulunmamasının Öğrenince Mantıklı Bulacağınız Sebepleri!
Gündelik hayatımızda farlar, araçlarımızın temel güvenlik unsurlarından biri. Ancak gemilerde far bulunmuyor. Peki; sizce nedeni ne olabilir?
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Gündüzleri araba, motor ve bisiklet sürmek geceye kıyasla daha rahat. Bunun nedeni tahmin edeceğiniz gibi görüş rahatlığı. Geceleri farlar olmadan yola çıkabilir misiniz? Yanıtınız 'Hayır' diye düşünüyoruz. Peki hal böyleyken gemiler geceleri uçsuz bucaksız denizlerde nasıl farsız yol katedebiliyor?
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Kara yollarında yol güvenliği için kritik öneme sahip olan farların gemiler için önem arz etmediğini söylemek yanlış olmaz. Çünkü gemiler böyle bir aydınlatmaya ihtiyaç duymaz. Gemilerde gördüğümüz aydınlatmalar genellikle yalnızca gemiyi tanımlamaya ve yönlendirmeye hizmet ediyor.
Gemilerde gördüğümüz kırmızı ve yeşil ışıklar, gemilerin yön ve rotalarını belirtmeleri, gemilerin birbirini fark edebilmesi için varlar. Ama bu aydınlatmalar kara yolundaki farlar gibi etrafı aydınlatmak veya yol göstermek için tasarlanmamış.
Denizde aydınlatmaların işlevi kara yolundakinden oldukça farklı. Sular, kara yolları gibi belirli şeritler veya engellerle dolu değil. Bu yüzden kaptanlar, rotalarını haritalar, seyir şamandıraları ve diğer navigasyon araçları ile belirliyor.
Eğer gemilerde farlar olsaydı, bu ışıklar yalnızca sınırlı bir alanı aydınlatabilir ve su yüzeyinden yansıyarak görüşü kısıtlayabilirdi. Üstelik sadece bu da değil, bu yapay ışıklar diğer gemilerin kaptanlarını şaşırtabilir ve kaza riskini artırabilirdi.
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Gemi kaptanları, gece seyahatlerinde Ay'ın doğal ışığından yararlanıyorlar. Ay ışığı zaten gece yolculuklarında gemiler için yeterli bir aydınlatma sağlıyor. Eğer Ay ışığı yetersiz olursa da kaptanlar radar gibi modern teknolojiler kullanıyorlar.
Bunun yanı sıra tahmin edeceğiniz gibi kaptanların gece görüşü de oldukça iyi seviyede. Güneş ışığından tamamen kararan bir ortama geçtiklerinde, gözleri çevreye alışarak görmeyi sağlıyor.
Son olarak şunu söylemekte de fayda var, birçok gemi yaban hayatın yaşadığı sulardan geçiyor haliyle bu yapay ışık, bu canlıların doğal davranışlarını bozabilir. Bu nedenle, gece yolculuklarında parlak ışıklardan da kaçınırlar.
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