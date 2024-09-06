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Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
06.09.2024 - 12:29

Zamanın etkisiyle mekanlar sürekli değişir. Bizler de bu değişimin etkilerini en çarpıcı şekilde gözler önüne seren 15 fotoğrafı sizler için derledik.

Hazırsanız başlıyoruzzz!

Geçen haftaki içeriğimize bakmadan geçmeyin👇

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1. Kansas City, Missouri, 1893-2019

1. Kansas City, Missouri, 1893-2019

2. Marcin Caddesi, Poznań, Polonya, 1945 - 2017

2. Marcin Caddesi, Poznań, Polonya, 1945 - 2017

3. Sultan Abdul Samad, Malezya, 1941 - 2016

3. Sultan Abdul Samad, Malezya, 1941 - 2016

4. Hammerfest, Norveç, 1889 - 2004

4. Hammerfest, Norveç, 1889 - 2004

5. Londra Kulesi: 25 yıl önce ve bugün

5. Londra Kulesi: 25 yıl önce ve bugün
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6. Bugünle karşılaştırıldığında 103 yıl önce Kuzey Kutbu

6. Bugünle karşılaştırıldığında 103 yıl önce Kuzey Kutbu

7. Tokyo, 73 yıl önce ve şimdi

7. Tokyo, 73 yıl önce ve şimdi

8. İngiltere,. 1800'lerin sonu ve bugün

8. İngiltere,. 1800'lerin sonu ve bugün

9. Berlin Kreuzberg'de bisiklet turu ( 1985 / 2018 )

9. Berlin Kreuzberg'de bisiklet turu ( 1985 / 2018 )

10. Meksika, Chichen Itza 1892 ve şimdi

10. Meksika, Chichen Itza 1892 ve şimdi
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11. Birinci Dünya Savaşı siperleri

11. Birinci Dünya Savaşı siperleri

12. Bishan Parkı ( 1988 - 2020 )

12. Bishan Parkı ( 1988 - 2020 )

13. Moskova resimleri 20 yıl arayla

13. Moskova resimleri 20 yıl arayla

14. Maui'deki Banyan Ağacı

14. Maui'deki Banyan Ağacı

15. Flatiron Binası, New York ( 1917 - 2012 )

15. Flatiron Binası, New York ( 1917 - 2012 )

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