Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
Zamanın etkisiyle mekanlar sürekli değişir. Bizler de bu değişimin etkilerini en çarpıcı şekilde gözler önüne seren 15 fotoğrafı sizler için derledik.
Hazırsanız başlıyoruzzz!
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1. Kansas City, Missouri, 1893-2019
2. Marcin Caddesi, Poznań, Polonya, 1945 - 2017
3. Sultan Abdul Samad, Malezya, 1941 - 2016
4. Hammerfest, Norveç, 1889 - 2004
5. Londra Kulesi: 25 yıl önce ve bugün
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6. Bugünle karşılaştırıldığında 103 yıl önce Kuzey Kutbu
7. Tokyo, 73 yıl önce ve şimdi
8. İngiltere,. 1800'lerin sonu ve bugün
9. Berlin Kreuzberg'de bisiklet turu ( 1985 / 2018 )
10. Meksika, Chichen Itza 1892 ve şimdi
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11. Birinci Dünya Savaşı siperleri
12. Bishan Parkı ( 1988 - 2020 )
13. Moskova resimleri 20 yıl arayla
14. Maui'deki Banyan Ağacı
15. Flatiron Binası, New York ( 1917 - 2012 )
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