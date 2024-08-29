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Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
29.08.2024 - 13:27

Tarihin derinliklerine doğru keyifli bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Dünyanın dört bir yanındaki tarihi yerlerin ve sokakların ne kadar değiştiğini gözler önüne sermek için geçmişten günümüze çok değişmiş 15 yerin fotoğrafını sizler için derledik.

Gelin bu yerlere birlikte göz atalımmmm 👇

Kaynak

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1. Piccadilly Circus, Londra, İngiltere, 1949 - 2021

1. Piccadilly Circus, Londra, İngiltere, 1949 - 2021

2. Central Sokakları, Cincinnati, Ohio, 1890'dan günümüze.

2. Central Sokakları, Cincinnati, Ohio, 1890'dan günümüze.

3. İngiltere 1865 - 2015

3. İngiltere 1865 - 2015

4. Main ve Delaware Caddeleri, Kansas City, Missouri, 1906-2015

4. Main ve Delaware Caddeleri, Kansas City, Missouri, 1906-2015

5. Kedarnath Tapınağı, Rudraprayag, Uttarakhand, Hindistan, 1882 ve 2022

5. Kedarnath Tapınağı, Rudraprayag, Uttarakhand, Hindistan, 1882 ve 2022
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6. Konstantin Kemeri, Roma

6. Konstantin Kemeri, Roma

7. Los Angeles, Kaliforniya, 1910'dan günümüze

7. Los Angeles, Kaliforniya, 1910'dan günümüze

8. Milwaukee, Wisconsin, 1940'lardan günümüze.

8. Milwaukee, Wisconsin, 1940'lardan günümüze.

9. Ostend, Belçika, 1880'den günümüze

9. Ostend, Belçika, 1880'den günümüze

10. Black Canyon, Colorado, 1880'ler- 2023

10. Black Canyon, Colorado, 1880'ler- 2023
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11. Hollanda'nın Utrecht kentinde kanaldan yola, sonra tekrar kanala geçildi.

11. Hollanda'nın Utrecht kentinde kanaldan yola, sonra tekrar kanala geçildi.

12. Paris, Fransa, 1900 - 2017

12. Paris, Fransa, 1900 - 2017

13. Chaney Buzulu, 1911- 2005

13. Chaney Buzulu, 1911- 2005

14. Mumbai Şehri, Hindistan

14. Mumbai Şehri, Hindistan

15. Kaunas, Litvanya, o zaman ve şimdi

15. Kaunas, Litvanya, o zaman ve şimdi

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