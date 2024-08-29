Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
Tarihin derinliklerine doğru keyifli bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Dünyanın dört bir yanındaki tarihi yerlerin ve sokakların ne kadar değiştiğini gözler önüne sermek için geçmişten günümüze çok değişmiş 15 yerin fotoğrafını sizler için derledik.
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1. Piccadilly Circus, Londra, İngiltere, 1949 - 2021
2. Central Sokakları, Cincinnati, Ohio, 1890'dan günümüze.
3. İngiltere 1865 - 2015
4. Main ve Delaware Caddeleri, Kansas City, Missouri, 1906-2015
5. Kedarnath Tapınağı, Rudraprayag, Uttarakhand, Hindistan, 1882 ve 2022
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6. Konstantin Kemeri, Roma
7. Los Angeles, Kaliforniya, 1910'dan günümüze
8. Milwaukee, Wisconsin, 1940'lardan günümüze.
9. Ostend, Belçika, 1880'den günümüze
10. Black Canyon, Colorado, 1880'ler- 2023
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11. Hollanda'nın Utrecht kentinde kanaldan yola, sonra tekrar kanala geçildi.
12. Paris, Fransa, 1900 - 2017
13. Chaney Buzulu, 1911- 2005
14. Mumbai Şehri, Hindistan
15. Kaunas, Litvanya, o zaman ve şimdi
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