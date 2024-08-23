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Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
23.08.2024 - 16:53

Hepimiz günümüzdeki tarihi yerlerin geçmişte nasıl göründüğünü merak etmişizdir. İşte bu merakınızı giderecek, geçmişin ve günümüzün birleştiği 15 yerin fotoğrafları karşınızda. Zamanın dokunuşuyla şekillenen bu yerler, geçmişin izlerini ve modern dünyanın etkilerini muazzam bir şekilde ortaya koymuyor mu sizce de?

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1. Aydın Afrodisias Antik Kenti

1. Aydın Afrodisias Antik Kenti

2. Sequoia Ulusal Parkı - Tünel Kayası 1952 ve 2020

2. Sequoia Ulusal Parkı - Tünel Kayası 1952 ve 2020

3. Çatalhöyük Konya

3. Çatalhöyük Konya

4. Odessa Ukrayna - 1942 Ve Bugün

4. Odessa Ukrayna - 1942 Ve Bugün

5. İstanbul

5. İstanbul
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6. Hollanda - 1982-2020

6. Hollanda - 1982-2020

7. Efes Selçuk

7. Efes Selçuk

8. Polonya Chrostnik Sarayı - 2009-2021

8. Polonya Chrostnik Sarayı - 2009-2021

9. Çorum

9. Çorum

10. Bunglsow Heaven Pasadena Craftsmen Evi - 1915 ve Şimdi

10. Bunglsow Heaven Pasadena Craftsmen Evi - 1915 ve Şimdi
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11. İstanbul

11. İstanbul

12. İskoçya Edinburgh

12. İskoçya Edinburgh

13. Ukrayna Okhtyrka'daki Tren İstasyonu

13. Ukrayna Okhtyrka'daki Tren İstasyonu

14. Aleut Adaları'nda Ele Geçirilen Japon Mini Denizaltısı - 1943 ve 2021

14. Aleut Adaları'nda Ele Geçirilen Japon Mini Denizaltısı - 1943 ve 2021

15. Lincoln Anıtı Yansıma Havuzu Yapılmadan Önceki Hali - 1920

15. Lincoln Anıtı Yansıma Havuzu Yapılmadan Önceki Hali - 1920

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