Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
Hepimiz günümüzdeki tarihi yerlerin geçmişte nasıl göründüğünü merak etmişizdir. İşte bu merakınızı giderecek, geçmişin ve günümüzün birleştiği 15 yerin fotoğrafları karşınızda. Zamanın dokunuşuyla şekillenen bu yerler, geçmişin izlerini ve modern dünyanın etkilerini muazzam bir şekilde ortaya koymuyor mu sizce de?
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1. Aydın Afrodisias Antik Kenti
2. Sequoia Ulusal Parkı - Tünel Kayası 1952 ve 2020
3. Çatalhöyük Konya
4. Odessa Ukrayna - 1942 Ve Bugün
5. İstanbul
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6. Hollanda - 1982-2020
7. Efes Selçuk
8. Polonya Chrostnik Sarayı - 2009-2021
9. Çorum
10. Bunglsow Heaven Pasadena Craftsmen Evi - 1915 ve Şimdi
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11. İstanbul
12. İskoçya Edinburgh
13. Ukrayna Okhtyrka'daki Tren İstasyonu
14. Aleut Adaları'nda Ele Geçirilen Japon Mini Denizaltısı - 1943 ve 2021
15. Lincoln Anıtı Yansıma Havuzu Yapılmadan Önceki Hali - 1920
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