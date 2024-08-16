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Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
16.08.2024 - 11:40

Dev metropollerin geçmişteki ve günümüzdeki hallerini görmeye hazır mısınız? Yıllar önceki ve bugünkü halleriyle göz kamaştıran 15 yerin fotoğrafını sizler için derledik.

Geçen haftaki içeriğimize bakmadan geçmeyin:

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1. Las Vegas, Nevada, ABD

1. Las Vegas, Nevada, ABD

2. Kuala Lumpur, Malezya

2. Kuala Lumpur, Malezya

3. Londra, İngiltere, Birleşik Krallık

3. Londra, İngiltere, Birleşik Krallık

4. San Francisco, Kaliforniya, ABD

4. San Francisco, Kaliforniya, ABD

5. Şanghay, Çin

5. Şanghay, Çin
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6. Berlin, Almanya

6. Berlin, Almanya

7. Dubai, BAE

7. Dubai, BAE

8. Kahire, Mısır

8. Kahire, Mısır

9. Sidney, Avustralya

9. Sidney, Avustralya

10. New York, ABD

10. New York, ABD
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11. Floransa, İtalya

11. Floransa, İtalya

12. Barselona, İspanya

12. Barselona, İspanya

13. Venedik, İtalya

13. Venedik, İtalya

14. Paris, Fransa

14. Paris, Fransa

15. Rio de Janeiro, Brezilya

15. Rio de Janeiro, Brezilya

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