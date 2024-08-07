Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
Dünya, tarihi ve doğal güzellikleriyle her zaman göz kamaştırıcı. İşte geçmişten günümüze büyük bir dönüşüm geçiren 15 yerin fotoğrafları 👇
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1. Paris, Fransa 1920-2021
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2. “Londra Kulesi: 25 yıl önce ve bugün”
3. “1959 ve 2023 Elbbrücke Köprüsü Almanya.”
4. Berlin, Almanya 1945 ve Bugün
5. “Kedarnath Tapınağı/ 1882 ve 2022'den fotoğraflar”
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6. Güney Kore Seul
7. “Los Angeles/ 1910 ve Bugün”
8. Sidney, Avustralya 1930-2018
9. Rio de Janeiro, Brezilya 1930-2021
10. “Batı Almanya 1945 ve Şimdi”
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11. Hong Kong
12. Atina, Yunanistan 1900 ve 2021
13. Toronto Kanada 1930-2021
14. Tokyo, Japonya 1945-2021
15. Manhattan, New York
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