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Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
07.08.2024 - 17:45

Dünya, tarihi ve doğal güzellikleriyle her zaman göz kamaştırıcı. İşte geçmişten günümüze büyük bir dönüşüm geçiren 15 yerin fotoğrafları 👇

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1. Paris, Fransa 1920-2021

1. Paris, Fransa 1920-2021

2. “Londra Kulesi: 25 yıl önce ve bugün”

2. “Londra Kulesi: 25 yıl önce ve bugün”

3. “1959 ve 2023 Elbbrücke Köprüsü Almanya.”

3. “1959 ve 2023 Elbbrücke Köprüsü Almanya.”

4. Berlin, Almanya 1945 ve Bugün

4. Berlin, Almanya 1945 ve Bugün

5. “Kedarnath Tapınağı/ 1882 ve 2022'den fotoğraflar”

5. “Kedarnath Tapınağı/ 1882 ve 2022'den fotoğraflar”
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6. Güney Kore Seul

6. Güney Kore Seul

7. “Los Angeles/ 1910 ve Bugün”

7. “Los Angeles/ 1910 ve Bugün”

8. Sidney, Avustralya 1930-2018

8. Sidney, Avustralya 1930-2018

9. Rio de Janeiro, Brezilya 1930-2021

9. Rio de Janeiro, Brezilya 1930-2021

10. “Batı Almanya 1945 ve Şimdi”

10. “Batı Almanya 1945 ve Şimdi”
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11. Hong Kong

11. Hong Kong

12. Atina, Yunanistan 1900 ve 2021

12. Atina, Yunanistan 1900 ve 2021

13. Toronto Kanada 1930-2021

13. Toronto Kanada 1930-2021

14. Tokyo, Japonya 1945-2021

14. Tokyo, Japonya 1945-2021

15. Manhattan, New York

15. Manhattan, New York

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