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Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
07.08.2024 - 16:13

Güzelliğiyle olduğu kadar, bazen korkutucu ve ürkütücü yüzleriyle de tanınan doğa, her haliyle hem büyülüyor hem de şaşırtıyor. Eğer adrenalininizi yükseltmek ve doğanın karanlık tarafını keşfetmek istiyorsanız, bu 15 etkileyici fotoğraf tam size göre! 

Kaynak

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1. Katil balina ağzında liman yunusu fetüsü tutuyor

1. Katil balina ağzında liman yunusu fetüsü tutuyor

2. Eşek arıları güzel bahçe örümceğinizi yiyor

2. Eşek arıları güzel bahçe örümceğinizi yiyor

3. Bir kuşu yiyen örümcek

3. Bir kuşu yiyen örümcek

4. Bir avcı örümceğinin devasa çenelerinin yakın çekimi

4. Bir avcı örümceğinin devasa çenelerinin yakın çekimi

5. Öğle yemeğini götürüyor

5. Öğle yemeğini götürüyor

6. Bir Peygamberdevesinin dış iskeleti

6. Bir Peygamberdevesinin dış iskeleti

7. Büyük boynuzlu baykuş tarafından parçalanmış ambar baykuş

7. Büyük boynuzlu baykuş tarafından parçalanmış ambar baykuş

8. Zimbabve'nin timsah katilleri

8. Zimbabve'nin timsah katilleri

9. Tırtıllar deri değiştirdiğinde gerçek yüzleri ortaya çıkar.

9. Tırtıllar deri değiştirdiğinde gerçek yüzleri ortaya çıkar.

10. Eşek arısı kuş yemliğinden güve larvalarını yiyor.

10. Eşek arısı kuş yemliğinden güve larvalarını yiyor.

11. Black Widow, Teksas'ta bir Doğu Hognose'u yakaladı.

11. Black Widow, Teksas'ta bir Doğu Hognose'u yakaladı.

12. Kapuçin maymunu, çitanın çenesinde tuttuğu annesine yapışıyor.

12. Kapuçin maymunu, çitanın çenesinde tuttuğu annesine yapışıyor.

13. Batı Avustralyalı örümcek eşek arısı, Sidney'de çok büyük bir avcı örümceği taşıyor.

13. Batı Avustralyalı örümcek eşek arısı, Sidney'de çok büyük bir avcı örümceği taşıyor.

14. İki karınca bir hamamböceğini antenlerinden tutarak sürüklüyor.

14. İki karınca bir hamamböceğini antenlerinden tutarak sürüklüyor.

15. Kahvaltı

15. Kahvaltı

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