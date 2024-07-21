Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
21.07.2024 - 13:12

Doğa, bizi her seferinde şaşırtan ve büyüleyen bir dünya. İçinde barındırdığı zenginliklerle kimi zaman güçlü, kimi zaman da kırılgan bir denge üzerinde varlığını sürdürüyor. Reddit'ten derlediğimiz doğanın olağanüstü anlarını yakalayan 15 etkileyici fotoğraf, bu dengeyi ve doğanın muhteşem güzelliğini bizlere bir kez daha hatırlatıyor.

Gelin, doğanın büyüsüne kapılacağınız o anlara birlikte göz atalım...

Kaynak

Geçtiğimiz Haftanın Eşsiz Doğa Fotoğrafların İncelemeyi Unutmayın 👇

1. Avını avlayan bir leopar

1. Avını avlayan bir leopar

2. Yumurtaları döllemek ve bırakmak için yumurtlama alanlarına döndükten sonra çürürken hayatta kalan zombi somonlar

2. Yumurtaları döllemek ve bırakmak için yumurtlama alanlarına döndükten sonra çürürken hayatta kalan zombi somonlar

3. Kelebek bugün nehir kenarında öğle yemeği yiyor

3. Kelebek bugün nehir kenarında öğle yemeği yiyor

4. Çalılıkların kasabı olan iri başlı, minik bacaklı iribaşlı örümcek kuşu, avını kazığa geçirip daha sonra yemek üzere saklar.

4. Çalılıkların kasabı olan iri başlı, minik bacaklı iribaşlı örümcek kuşu, avını kazığa geçirip daha sonra yemek üzere saklar.

5. Martı bir sutavuğu civcivini bütün olarak yutuyor

5. Martı bir sutavuğu civcivini bütün olarak yutuyor

6. ''Banyomdaki bir örümcek bütün bir sivrisineği yakalayıp sardı''

6. ''Banyomdaki bir örümcek bütün bir sivrisineği yakalayıp sardı''

7. Akşam Yemeği İçin Küçük Ağızlı Levrekli Canavar Örümcek

7. Akşam Yemeği İçin Küçük Ağızlı Levrekli Canavar Örümcek

8. Albacore ton balığı, oltayla çekilirken bir köpekbalığı tarafından saldırıya uğradı

8. Albacore ton balığı, oltayla çekilirken bir köpekbalığı tarafından saldırıya uğradı

9. Arılar bir örümceği öldürdü ve bacaklarından bazılarını kopardı

9. Arılar bir örümceği öldürdü ve bacaklarından bazılarını kopardı

10. Martılar akşam yemeğine hazırlanıyor

10. Martılar akşam yemeğine hazırlanıyor

11. Yemek için ölmesini bekliyor

11. Yemek için ölmesini bekliyor

12. Upss

12. Upss

13. Bir bebek babunun doğumu

13. Bir bebek babunun doğumu

14. Kurutulmuş et yiyen bir sümüklü böcek.

14. Kurutulmuş et yiyen bir sümüklü böcek.

15. Anormal gagalı kaplumbağa

15. Anormal gagalı kaplumbağa

İlginizi Çekebilir

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın