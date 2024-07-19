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Bize Kendinden Bahset, Sahiplenmen Gereken Köpek Türünü Söyleyelim!

etiket Bize Kendinden Bahset, Sahiplenmen Gereken Köpek Türünü Söyleyelim!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
19.07.2024 - 18:01

Köpek sahiplenmek istiyorsan veya köpek sahiplenseydin eğer hangi köpek türünü sahiplenirdin, öğrenmek ister misin?

Cevabı bu testin sonunda!

Not: Lütfen evcil hayvanları satın almayın, sahiplenin. ❤️

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1. Başlayalım! Bir patili dost edinme fikri sana nasıl hissettiriyor?

2. Yaşadığın mahallede çok sokak hayvanı var mı?

3. Peki sokakta gördüğün bir patili dost ile ne kadar ilgileniyorsun?

3. Peki sokakta gördüğün bir patili dost ile ne kadar ilgileniyorsun?

4. Evcil hayvan sahiplenmeden önce kendine sorman gereken soruyu önce biz soralım: Evde ne kadar zaman geçiriyorsun?

5. Diyelim ki bir köpek sahiplendin. Onu nasıl eğitirsin?

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6. Önemli bir soru daha: Onun için aklında bir isim var mı? 😍

7. Evde yalnız vakit geçirmeyi sevdiğin bir akşam nasıl olurdu?

8. Devam edelim! Seni hafta sonları genellikle nerede görürüz?

9. Az kaldı! Bir patili dostun olsa, onunla en çok ne yapmaktan hoşlanırdın?

10. Son sorudayız! Diyelim ki uzun zamandır bir patili dostun var ama bir haftalığına şehir dışına gitmen gerekecek. Ne yaparsın?

10. Son sorudayız! Diyelim ki uzun zamandır bir patili dostun var ama bir haftalığına şehir dışına gitmen gerekecek. Ne yaparsın?

Golden Retriever!

Enerjik, sevgi dolu ve sosyal bir yapın var. Golden Retriever'lar tam da senin gibi birini bekliyor! Bu tüylü dostlar, sahiplerine bağlılıkları ve sevecenlikleri ile tanınır. Uzun yürüyüşler, parkta oyunlar ve evdeki sakin anlarınızda sana eşlik edecek mükemmel bir arkadaş olacak. Golden Retriever'lar çocuklarla harika anlaşır ve ailenin bir parçası olmaktan mutluluk duyarlar. Hem eğlenceli hem de sadık bir dost arıyorsan, Golden Retriever senin için ideal bir seçim!

Bulldog!

Rahatına düşkün, sakin ve sevgi dolu birisin. Bulldog'lar senin mükemmel dostun olabilir! Bu sevimli tüylü dostlar, sakin yapıları ve sevecenlikleri ile bilinir. Evde vakit geçirmeyi seven, kısa yürüyüşlerden hoşlanan bir dost arıyorsan, Bulldog tam da sana göre. Aşırı enerjik olmamaları, onlarla vakit geçirmeyi daha keyifli ve huzurlu hale getirir. Ayrıca çocuklarla da iyi anlaşırlar ve sadık bir arkadaş olarak hayatına mutluluk katarlar. Rahat ve huzurlu bir patili dost arıyorsan, Bulldog senin için ideal!

Border Collie!

Aktif, zeki ve maceraperest bir yapın var. Border Collie'ler tam senin gibi birini arıyor! Bu enerjik tüylü dostlar, yüksek enerjileri ve zeka düzeyleri ile bilinir. Onlarla birlikte uzun yürüyüşlere çıkabilir, zeka oyunları oynayabilir ve çeşitli aktiviteler yapabilirsin. Border Collie'ler aynı zamanda itaat ve eğitim konusunda oldukça yeteneklidir, bu da onları eğitim sürecinde eğlenceli ve başarılı kılar. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak aktif bir dost arıyorsan, Border Collie senin için mükemmel bir seçim!

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