Bize Kendinden Bahset, Sahiplenmen Gereken Köpek Türünü Söyleyelim!
Bize Kendinden Bahset, Sahiplenmen Gereken Köpek Türünü Söyleyelim!
Köpek sahiplenmek istiyorsan veya köpek sahiplenseydin eğer hangi köpek türünü sahiplenirdin, öğrenmek ister misin?
Cevabı bu testin sonunda!
Not: Lütfen evcil hayvanları satın almayın, sahiplenin. ❤️
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1. Başlayalım! Bir patili dost edinme fikri sana nasıl hissettiriyor?
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2. Yaşadığın mahallede çok sokak hayvanı var mı?
3. Peki sokakta gördüğün bir patili dost ile ne kadar ilgileniyorsun?
4. Evcil hayvan sahiplenmeden önce kendine sorman gereken soruyu önce biz soralım: Evde ne kadar zaman geçiriyorsun?
5. Diyelim ki bir köpek sahiplendin. Onu nasıl eğitirsin?
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