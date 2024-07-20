Sağlık Sorunu Yaşamaması İçin Kedinize Asla Vermemeniz Gereken 10 Besin

Soğan ve sarımsak, patili dostlarımız için için toksik olan ve kırmızı kan hücrelerine zarar verebilen disülfür bileşikleri içerdiği için verilmemesi gereken besinler arasında yer alır. İçerisinde soğan ve sarımsak olan yemekleri de vermekten kaçınmak lazım.