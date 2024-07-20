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Sağlık Sorunu Yaşamaması İçin Kedinize Asla Vermemeniz Gereken 10 Besin

etiket Sağlık Sorunu Yaşamaması İçin Kedinize Asla Vermemeniz Gereken 10 Besin

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
20.07.2024 - 18:01

Patili dostlarımıza bazen ne yemek verdiğimizi önemsemiyor ve ne isteseler veriyoruz... Onları kırmak istemesek de sağlıkları için vermememiz gereken besinler var. Gelin birlikte neler vermememiz gerektiğine bakalım!

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1. Soğan ve sarımsak

1. Soğan ve sarımsak

Soğan ve sarımsak, patili dostlarımız için için toksik olan ve kırmızı kan hücrelerine zarar verebilen disülfür bileşikleri içerdiği için verilmemesi gereken besinler arasında yer alır. İçerisinde soğan ve sarımsak olan yemekleri de vermekten kaçınmak lazım.

2. Çikolata

2. Çikolata

Çikolata, teobromin ve kafein içerir. Bu maddeler patili dostlarımızda kusma, ishal, aşırı hiperaktivite, kas titremeleri ve kalp krizi gibi ciddi semptomlara neden olabilir.

3. Kafein

3. Kafein

Kafein, kahve, çay ve sodalarda bulunan bir uyarıcıdır ve patili dostlarımızda tıpkı çikolatada olduğu gibi kalp krizi, kas titremesi ve benzer semptomlara neden olabilir.

4. Üzüm ve kuru üzüm

4. Üzüm ve kuru üzüm

Üzüm ve kuru üzüm, patili dostlarımızda böbrek yetmezliğine neden olabilen bilinmeyen bir toksin içerir. Bu yüzden içerisinde üzüm bulunan yemekleri vermekten de kaçınmanız gerekir.

5. Kemik

5. Kemik

Pişmiş kemikler, patili dostlarımız için parçalanabilir ve boğazda veya bağırsaklarda tıkanmaya neden olabilir. Ayrıca keskin kenarları ile iç organlara zarar verebilir.

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6. Süt ve süt ürünleri

6. Süt ve süt ürünleri

Çoğu yetişkin patili dostumuz, laktoz intoleransıdır ve süt ve süt ürünlerini tükettikten sonra ishal ve sindirim sorunları yaşayabilir. Aslında sık sık vererek hataya düştüğümüz süt ve süt ürünleri patili dostlarımızın midelerini bozabiliyor.

7. Ton balığı

7. Ton balığı

Ton balığı, civa içeren bir balıktır ve çok fazla tüketildiğinde patili dostlarımızda civa zehirlenmesine neden olabilir. Doğrudan ton balığı vermek yerine içerisinde ton balığı olan ve onlar için özel üretilen ıslak mamaları tercih edebilirsiniz.

8. Çiğ yumurta

8. Çiğ yumurta

Çiğ yumurta, patili dostlarımızda salmonelloz gibi bakteri enfeksiyonlarına neden olabilecek salmonella içerir. Bu yüzden doğrudan çiğ yumurta verilmesi zararlıdır.

9. Hamur

9. Hamur

Hamur, midede şişerek ve şişerek mide dönmesine neden olabilecek bir maya içerir. Bu durum da patili dostlarımız için ölümcül olabilen ciddi bir durumdur.

10. Sakız ve şekerleme

10. Sakız ve şekerleme

Sakızlarda ve şekersiz şekerlemelerde bulunan bir tatlandırıcı olan xylitol patili dostlarımızda kan şekeri düşmesine, karaciğer yetmezliğine ve hatta ölüme neden olabilir.

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