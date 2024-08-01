Şempanzeler 8.500'den Fazla Jest ve Mimikle Tıpkı İnsanlar Gibi 'Sırayla' Konuşuyorlar!
Şempanzeler 8.500'den Fazla Jest ve Mimikle Tıpkı İnsanlar Gibi 'Sırayla' Konuşuyorlar!
Kaynak: https://www.standard.co.uk/news/scien...
St Andrews Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, şempanzelerin şaşırtan bir insansı özelliklerini daha keşfetti. Uganda ve Tanzanya'daki yağmur ormanlarında yaşayan Doğu Afrika şempanzesi topluluğunu, tıpkı insanlar sohbet ediyorlar. Konuşma sırasında jest ve mimik kullanıyor, birbirlerinin sözünü kesmiyorlar!
İşte, detaylar...
Araştırmacılar, vahşi doğada şempanzelerin tıpkı insanlar gibi sırayla konuştuğunu keşfetti.
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