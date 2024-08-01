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Şempanzeler 8.500'den Fazla Jest ve Mimikle Tıpkı İnsanlar Gibi 'Sırayla' Konuşuyorlar!

Şempanzeler 8.500'den Fazla Jest ve Mimikle Tıpkı İnsanlar Gibi 'Sırayla' Konuşuyorlar!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
01.08.2024 - 09:40

St Andrews Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, şempanzelerin şaşırtan bir insansı özelliklerini daha keşfetti. Uganda ve Tanzanya'daki yağmur ormanlarında yaşayan Doğu Afrika şempanzesi topluluğunu, tıpkı insanlar sohbet ediyorlar. Konuşma sırasında jest ve mimik kullanıyor, birbirlerinin sözünü kesmiyorlar! 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.standard.co.uk/news/scien...

Araştırmacılar, vahşi doğada şempanzelerin tıpkı insanlar gibi sırayla konuştuğunu keşfetti.

Araştırmacılar, vahşi doğada şempanzelerin tıpkı insanlar gibi sırayla konuştuğunu keşfetti.

İskoçya, Fife'deki St Andrews Üniversitesi'ndeki bilim insanları, şimdiye kadar ki en büyük veri tabanını kullanarak dikkat çeken bir keşif yaptılar. Uganda ve Tanzanya'daki yağmur ormanlarında ve ormanlık alanlarda bulunan 5 vahşi Doğu Afrika şempanzesi topluluğunun davranışlarını inceleyen araştırmacılar, 250'den fazla şempanzenin iletişimlerini incelediler.

Tıpkı insanlar gibi hızlı, kısa ve sıralı iletişim kuruyorlar. Üstelik bu sırada jest ve mimiklerini de kullanıyorlar.

Tıpkı insanlar gibi hızlı, kısa ve sıralı iletişim kuruyorlar. Üstelik bu sırada jest ve mimiklerini de kullanıyorlar.

St Andrews Üniversitesi'nde primatolog olan Profesör Cat Hobaiter, insan ve şempanzelerin zamanlamasının yakın olduğunu gördüğünde şaşkınlık yaşadığını ifade etti ve aralarındakinin basit bir iletişimden fazlası olduğunu vurguladı.

Bir birlerini dinliyor, anlıyor ve yaklaşık olarak 8.600 milisaniyede yanıt veriyorlar!

Bir birlerini dinliyor, anlıyor ve yaklaşık olarak 8.600 milisaniyede yanıt veriyorlar!

Hobaiter, süreci şu şekilde ifade ediyor, 'Şempanzelerin zamanlama aralıkları daha genişti: aralıklar, işaret veren kişiyi hareketlerini tamamlamadan 1.600 milisaniye önce kesmekten, yanıt vermeleri 8.600 milisaniye sürmeye kadar değişiyordu.' 

İnsanların konuşma aralıkları ise 200 milisaniyedir. Bu durumda vahşi şempanzelerle insan arasındaki derin evrimsel benzerlik dikkat çekiyor.

Bazen yanıt vermeleri uzun zaman alıyor, fakat çoğu zaman birbirilerinin sözlerini kesmiyorlar!

Bazen yanıt vermeleri uzun zaman alıyor, fakat çoğu zaman birbirilerinin sözlerini kesmiyorlar!

Current Biology dergisinde yayımlanan araştırmada farklı türler arasındaki hız farkı da dikkat çekiyor. Mesela, Uganda'daki Budongo Ormanı'ndaki Sonso şempanzeleri yavaş konuşuyor ve birbirilerine cevap vermeleri zaman alıyor. Kanyawara şempanzeleri ise daha hızlı iletişim kuruyor.

Kaydedilen 8.500'den fazla jestleri bulunuyor!

Kaydedilen 8.500'den fazla jestleri bulunuyor!

Hayatlarının hemen her aında jest ve mimikleri kullanan şempanzeler, 'beni takip et', 'beni tımarla', 'dur' gibi el hareketleriyle de anlaşıyor. En fazla jest ise tımarlama seanslarında görülüyor.

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