Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
04.09.2024 - 16:00

Kilosundan memnun olmayan ve değişim arayışında olanlar buraya! Bu içerikte, kilo vererek hayatlarını ve fiziksel görünümlerini radikal bir şekilde değiştiren 15 kişinin ilham verici dönüşüm hikayelerini bulacaksınız. 

Buyrun içeriğimize 👇

Kaynak

Geçen haftaki içeriğimize buradan göz atabilirsiniz👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. ''5 yıl | Eskiden kilo almaktan çok korkardım, şimdi vücut tipimi benimsiyorum ve ona göre antrenman yapıyorum💪🏼''

1. ''5 yıl | Eskiden kilo almaktan çok korkardım, şimdi vücut tipimi benimsiyorum ve ona göre antrenman yapıyorum💪🏼''

2. ''3 yıllık ilerleme''

2. ''3 yıllık ilerleme''

3. ''18-24 ay… yolculuk devam ediyor!''

3. ''18-24 ay… yolculuk devam ediyor!''

4. ''(9 ay) vazgeçme! Formda olduğunda hayat çok daha güzel!!!''

4. ''(9 ay) vazgeçme! Formda olduğunda hayat çok daha güzel!!!''

5. ''2 yıl''

5. ''2 yıl''
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. ''1 yıllık Nintendo Ringfit macerası''

6. ''1 yıllık Nintendo Ringfit macerası''

7. ''Fotoğraflar arasında 6 yıl. Aktif oldum ve alkolik olmayı bıraktım''

7. ''Fotoğraflar arasında 6 yıl. Aktif oldum ve alkolik olmayı bıraktım''

8. ''10 ay | henüz bitmedi ama çok daha mutluyum''

8. ''10 ay | henüz bitmedi ama çok daha mutluyum''

9. ''(18 ay) kalori açığıyla birlikte hala küçük bir miktar daha var ama 200 barajına ulaştım ve geçen yıl bunu başarabileceğimi düşünmüyordum''

9. ''(18 ay) kalori açığıyla birlikte hala küçük bir miktar daha var ama 200 barajına ulaştım ve geçen yıl bunu başarabileceğimi düşünmüyordum''

10. ''1 yıl''

10. ''1 yıl''
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. ''6 yıl* | Bazı inişler ve çıkışlar yaşadım ama sanırım çözdüm''

11. ''6 yıl* | Bazı inişler ve çıkışlar yaşadım ama sanırım çözdüm''

12. ''Saçımı kestirdim ve 30 pound verdim!''

12. ''Saçımı kestirdim ve 30 pound verdim!''

13. ''1 yıl | Hedefe 30lbs!''

13. ''1 yıl | Hedefe 30lbs!''

14. ''4 ay | Aslında başlangıçta kendimi tartıyordum, ta ki sadece iki ay öncesine kadar. Solda 300'de olduğumdan oldukça eminim.''

14. ''4 ay | Aslında başlangıçta kendimi tartıyordum, ta ki sadece iki ay öncesine kadar. Solda 300'de olduğumdan oldukça eminim.''

15. ''Sadece cesaretlenmek ve yeni bağlantılar kurmak için buraya yazıyorum.''

15. ''Sadece cesaretlenmek ve yeni bağlantılar kurmak için buraya yazıyorum.''
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın