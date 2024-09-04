Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilosundan memnun olmayan ve değişim arayışında olanlar buraya! Bu içerikte, kilo vererek hayatlarını ve fiziksel görünümlerini radikal bir şekilde değiştiren 15 kişinin ilham verici dönüşüm hikayelerini bulacaksınız.
Buyrun içeriğimize 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. ''5 yıl | Eskiden kilo almaktan çok korkardım, şimdi vücut tipimi benimsiyorum ve ona göre antrenman yapıyorum💪🏼''
2. ''3 yıllık ilerleme''
3. ''18-24 ay… yolculuk devam ediyor!''
4. ''(9 ay) vazgeçme! Formda olduğunda hayat çok daha güzel!!!''
5. ''2 yıl''
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. ''1 yıllık Nintendo Ringfit macerası''
7. ''Fotoğraflar arasında 6 yıl. Aktif oldum ve alkolik olmayı bıraktım''
8. ''10 ay | henüz bitmedi ama çok daha mutluyum''
9. ''(18 ay) kalori açığıyla birlikte hala küçük bir miktar daha var ama 200 barajına ulaştım ve geçen yıl bunu başarabileceğimi düşünmüyordum''
10. ''1 yıl''
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. ''6 yıl* | Bazı inişler ve çıkışlar yaşadım ama sanırım çözdüm''
12. ''Saçımı kestirdim ve 30 pound verdim!''
13. ''1 yıl | Hedefe 30lbs!''
14. ''4 ay | Aslında başlangıçta kendimi tartıyordum, ta ki sadece iki ay öncesine kadar. Solda 300'de olduğumdan oldukça eminim.''
15. ''Sadece cesaretlenmek ve yeni bağlantılar kurmak için buraya yazıyorum.''
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın