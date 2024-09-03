Mikrobiyolog Ali Akın: "Âşık Olacağınız Kişiyi Bağırsaklarınızdaki Bakteriler Seçiyor!"

Dolunay yerçekimindeki değişikliklerden ötürü medcezire sebep olur. Yani suların çekilmesine ve ani yükselmesine. Aynı etkiyi bizim bedenimizde neden yapmasın? Medceziri yapan yerçekimi biz hissetmesek de vücudumuzda çok etkili doğal olarak da vücudumuzda yaşayan bakterileri de etkiliyor. Böyle dönemlerde yangıya sebep olan, savaşçı bakterilerde artış olur.

Mesela dolunay döneminde uykusuzluk, sinirlilik ödem olur denir. Bilimsek olarak da bir açıklaması var: Öyle oluyor çünkü gerçekten içimizde bir savaş var. Bakteriler ortalıklarda başı boş bir şekilde dolaşıyorlar. O gerginlik hissi içeride yaşanan savaştan kaynaklanıyor.

Böyle dönemlerde açlık hissi de artar, dolabın önünde sürekli bir şeyler atıştırırız mesela. Aslında acıkan biz değiliz dolunaydan ötürü aktifleşen savaşçı bakteriler. Özellikle otizmli insanlarda bu etki çok net gözlemlenebiliyor. Ya da otoimmün hastalıklara sahip olanlar bu etkileri çok daha net yaşıyorlar.

Bir de enteresan bir gözlemim daha var. Bilimsel olarak bir yere oturtmak henüz mümkün değil ancak gözlemim şu: Dolunay döneminde kanser hastası tanıdıklarımın normalde çok daha rahat olduklarını fark ettim. Kendilerini normalden daha iyi hissediyorlar. 'Demek ki bu insanlarda savaşçı bakterilerin çoğalması kansere karşı savaşı güçlendiriyor ve kendilerini çok daha hissediyorlar' diyorum. O yüzden aman diyorum dolunay olduğu zamanı mümkün oldukça yeşillikle beslenelim. Neden? Bu pro -inflametörü (savaşçı) bakterilerin çoğalmasını engeller ve etkilerini azaltır.

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