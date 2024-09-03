Mikrobiyolog Ali Akın: "Âşık Olacağınız Kişiyi Bağırsaklarınızdaki Bakteriler Seçiyor!"
Sizi bilmem ama benim bu bağırsak sağlığı ile alakalı kafam karışık. Bu mesele son on yıldır fazlasıyla gündemde. Eskiden bilmiyorduk ama şimdi anladık ki bağırsaklarımız doğru çalışmıyorsa tüm sağlığımız etkileniyor. Birçok rahatsızlık bağırsakta başlıyor deniyor. Bu konuyla alakalı çok kitap var, sosyal medyada da bana göre haddinden fazla uzman mevcut.
Marketler derseniz probiyotik ürünlerle dolu, eczanelerdeki takviyelere her gün yenisi ekleniyor. Çocukluğumda kronik kabızlık çektim. Sonrasında Gastric Bypass oldum. Yani kişisel olarak ilgilenmem gereken bir konu bu. Araştırırken de Ali Akın ile karşılaştım. Ali Bey Bodrumlu, şu an Amerika'da yaşıyor, mikrobiyota uzmanlaşmış sayılı isimden biri. Merak edenler için enteresan bir söyleşi oldu, buyursunlar.
- “Bağırsağımız ikinci beynimiz” deniyor ama bence bu konuyla alakalı çok bilgi kirliliği de var. Beyin be bağırsak arasındaki bağlantıyı basitçe açıklar mısınız?
- Her kafadan bir ses çıkıyor. Peki biz bağırsak floramızı korumanın en basit formülü nedir?
Yapmamız gereken vücudumuzdaki bakterilere sahip çıkmak! Biz bakterilerimize ne kadar iyi bakarsak ne kadar iyi desteklersek o kadar sağlıklı, o kadar mutlu, o kadar huzurlu, o kadar dinamik bir şekilde yaşayabiliriz. Örnek vereyim: Serotonin hormonu salgılandığında mutlu oluyoruz. Salgılanmadığında ise mutsuz, huzursuz ve depresif oluyoruz. Bakterilerimiz sağlıklı bir şekilde var olduğunda serotonin salgılanıyor ve mutlu oluyoruz. Peki antibiyotik kullanıldığında ne oluyor? Mikrobiyotamiz dengesini kaybediyor, serotonin salgılanmıyor ve bunun sonucunda ver elini depresyon.
- Doğru probiyotik kullanımını kastediyorsunuz. Kendimden örnek vereyim: bazı ürünler bana gaz yaptı. Korkudan kullanamıyorum.
- Gastric Bypass ameliyatı obezite tedavisinde başvurulan sık ameliyatlardan biri. Kendimden biliyorum süreci. Bizlerin bağırsak yapısındaki değişiklikler hakkında neler söylemek istersiniz?
Bu ameliyat kilo kaybı açısından, insülin direnci açısından insanı gerçekten sağlıklı hale getiren bir ameliyat. Ancak gastrik bypass vücuttaki 'mikrobial community'yi yani mikrobiyotanın şeklini baştan aşağı değiştiriyor. Bağırsağın bir kısmı sindirim sisteminin dışında bırakılıyor, bir anlamda yok oluyor.Şöyle örnek vereyim: Bir ordunuz var diyelim ve o ordunun bir tugayı tamamen gidiyor. Bu da ömür boyu 'savaşma' stratejinizi değiştirmenizi gerektiren bir durum. Bakterilerin doğal olarak yaşadığı bağırsak bölgeleri artık olmadığı için vücudun mikrobiyota dengesi bir daha düzelmemek üzere değişecektir. O yüzden bu operasyonu geçiren arkadaşlar mikrobiyotalarına her zaman özen göstermeli- dengeyi sağlamak için probiyotik takviyelerini yönelmelidir.