Aşkın Binlerce Yıllık Tarihi Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?
Aşkın Binlerce Yıllık Tarihi Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?
Ey aşk, zaman zaman tarihin akışına yön verdin zaman zaman da bizzat kendin tarih yazdın. Bakalım sen aşkın bu köklü tarihi hakkında ne kadar bilgilisin?
Haydi teste!
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1. Hangi antik medeniyet, genellikle Shakespeare'in Romeo ve Juliet'inin öncüsü olarak kabul edilen Pyramus ve Thisbe'nin epik aşk hikayesiyle tanınır?
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2. Orta Çağ'da, şövalyelik aşkın idealize edilmiş bir şiirsel biçimi olarak ortaya çıkmasıyla bilinen konsept. Bu kavramın popülerleşmesine en çok katkıda bulunan şair kimdir?
3. Rönesans döneminde, "The Decameron" adlı aşkın çeşitli yönlerini keşfeden hikayeler koleksiyonunu yazan İtalyan yazar kimdir?
4. Shakespeare'in tutkulu aşk ilişkisine odaklandığı ve aşk, trajedi, kader temalarını işlediği eseri hangisidir?
5. 18. yüzyılda bu Fransız yazar ve filozof aşk, özgürlük ve bireysel haklar hakkında kapsamlı yazılar yazdı. "Emile" ve "Toplum Sözleşmesi" gibi eserleriyle tanınan bu ünlü yazar kimdir?
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