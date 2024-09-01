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Aşkın Binlerce Yıllık Tarihi Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

etiket Aşkın Binlerce Yıllık Tarihi Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

Well Ok Then
Well Ok Then - Onedio Üyesi
01.09.2024 - 23:46

Ey aşk, zaman zaman tarihin akışına yön verdin zaman zaman da bizzat kendin tarih yazdın. Bakalım sen aşkın bu köklü tarihi hakkında ne kadar bilgilisin? 

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1. Hangi antik medeniyet, genellikle Shakespeare'in Romeo ve Juliet'inin öncüsü olarak kabul edilen Pyramus ve Thisbe'nin epik aşk hikayesiyle tanınır?

2. Orta Çağ'da, şövalyelik aşkın idealize edilmiş bir şiirsel biçimi olarak ortaya çıkmasıyla bilinen konsept. Bu kavramın popülerleşmesine en çok katkıda bulunan şair kimdir?

2. Orta Çağ'da, şövalyelik aşkın idealize edilmiş bir şiirsel biçimi olarak ortaya çıkmasıyla bilinen konsept. Bu kavramın popülerleşmesine en çok katkıda bulunan şair kimdir?

3. Rönesans döneminde, "The Decameron" adlı aşkın çeşitli yönlerini keşfeden hikayeler koleksiyonunu yazan İtalyan yazar kimdir?

4. Shakespeare'in tutkulu aşk ilişkisine odaklandığı ve aşk, trajedi, kader temalarını işlediği eseri hangisidir?

4. Shakespeare'in tutkulu aşk ilişkisine odaklandığı ve aşk, trajedi, kader temalarını işlediği eseri hangisidir?

5. 18. yüzyılda bu Fransız yazar ve filozof aşk, özgürlük ve bireysel haklar hakkında kapsamlı yazılar yazdı. "Emile" ve "Toplum Sözleşmesi" gibi eserleriyle tanınan bu ünlü yazar kimdir?

5. 18. yüzyılda bu Fransız yazar ve filozof aşk, özgürlük ve bireysel haklar hakkında kapsamlı yazılar yazdı. "Emile" ve "Toplum Sözleşmesi" gibi eserleriyle tanınan bu ünlü yazar kimdir?
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6. Viktorian döneminde, hangi çiçek aşk ve tutku simgesi haline geldi ve sıklıkla sevgililer arasında gizli mesajlar iletmek için kullanıldı?

7. Psikanalizin babası Sigmund Freud, "Eros" ve "Thanatos" dürtüleri kavramını ortaya attı. Bu terimler aşk bağlamında neyi temsil ediyor?

7. Psikanalizin babası Sigmund Freud, "Eros" ve "Thanatos" dürtüleri kavramını ortaya attı. Bu terimler aşk bağlamında neyi temsil ediyor?

8. Audrey Niffenegger'in romanından uyarlanan, sonsuz aşk kavramını ve seçimlerin ilişkiler üzerindeki etkisini inceleyen 21. yüzyılda vizyona giren film hangisidir?

9. Hindistan'daki Holi Festivali sadece renklerin bir kutlaması değil, aynı zamanda aşkla ilişkilendirilen kültürel bir öneme sahiptir. Peki hangi Hindu tanrısı aşkla ilişkilendirilir ve genellikle bir flüt çalarken tasvir edilir?

9. Hindistan'daki Holi Festivali sadece renklerin bir kutlaması değil, aynı zamanda aşkla ilişkilendirilen kültürel bir öneme sahiptir. Peki hangi Hindu tanrısı aşkla ilişkilendirilir ve genellikle bir flüt çalarken tasvir edilir?

10. Kolay bir soru ile bitirelim. Hangi popüler çevrimiçi platform, 2000'lerin başında insanları romantik olarak birbirine bağlamak için rol oynayan ve modern flört kültürünün bir sembolü haline gelen bir uygulamadır?

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